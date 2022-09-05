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Tüm gününüzü mahvediyor, baş ağrılarına neden oluyor! Diş sıkma alışkanlığından kurtulmak için

05.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sıkma alışkanlığı bilinçsizce yapılan hareketler arasında bulunuyor. Genellikle uyku sırasında sıkılan dişler birçok sağlık sorununa yol açıyor. Gün boyunca çeşitli ağrılara neden olan bruksizmden kurtulmak için uygun tedavi yöntemini izlemek gerekiyor.

Tüm gününüzü mahvediyor, baş ağrılarına neden oluyor! Diş sıkma alışkanlığından kurtulmak için

Diş sıkmak her yaştan insanın yaptığı rahatsız edici durumlardan. Çoğunlukla farkında olmadan yapılan bu davranış bazı zamanlarda artış gösterebiliyor. Diş sıkmanın uyku ve hayat kalitesini etkileyebilecek ciddi bir problem olduğunu ifade eden Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Çocuk ve genç hastalarda görülen diş sıkma alışkanlığı genellikle kendiliğinden geçer. Şiddetli vakaların görüldüğü erişkin hastalarda ise tedavide öncelikle bu alışkanlığa neden olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

NEDENLERİ BİLİNMİYOR

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Diş sıkmanın (bruksizm) uykuda ve/veya uyanıkken meydana gelen diş sıkma veya diş gıcırdatma olarak tanımlanan parafonksiyonel bir alışkanlık olduğunu belirten Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte stres, anksiyete, öfke, gerginlik gibi psikolojik faktörlerin ve diş eksikliği, maloklüzyon gibi dental faktörlerin etkili olduğu düşünülür. Hastalar çiğneme kaslarında ve çene ekleminde oluşan ağrılardan şikayetçidirler. Bu ağrılar baş ağrısı şeklinde de görülebilir” diye konuştu.

YÜZ ŞEKLİNİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇABİLİR

Işık, diş sıkma sonucu ortaya çıkabilecek olan problemlerle ilgili de, “Şiddetli diş sıkma vakalarında oluşan streslere bağlı olarak dişlerde ve ağız içi restorasyonlarda aşınma, kırık, çatlak oluşumu gibi patolojik durumların yanı sıra çene eklem problemleri (çenenin kitlenmesi, eklemden ses gelmesi, eklem ağrısı gibi) görülebilir. Aynı zamanda çiğneme kaslarının devamlı çalışmasına bağlı olarak bu kaslarda oluşan hipertrofi (büyüme) nedeniyle hastada kare yüz görünümü oluşabilir” dedi.

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GECE PLAKLARI KULLANILABİLİR

Diş muayenelerinin bruksizmi tanımlamada en iyi yol olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Çocuk ve genç hastalarda görülen diş sıkma alışkanlığı genellikle kendiliğinden geçer. Şiddetli vakaların görüldüğü erişkin hastalarda ise tedavide öncelikle bu alışkanlığa neden olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Psikolojik faktörlerin elimine edilmesi için hasta profesyonel bir terapiste yönlendirilebilir. Diş hekimi tarafından dental faktörlerin ortadan kaldırılması ve hastaya özel olarak tasarlanan gece plaklarının kullanımı önerilir. Ayrıca çiğneme kaslarına uygulanan botoks uygulamasıyla bu kasların aşırı çalışmaları önlenebilir. Botoks uygulaması özellikle kare yüz görünümünün oluştuğu hastalarda estetik beklentileri de karşılamak için tercih edilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı tedavi uyku Diş Gıcırdatma (Bruksuzim) diş plak gece uyurken diş sıkmak
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