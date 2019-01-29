"Tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık sondajlarımıza başlayacağız"

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs müzakerelerinde gösterdiği samimiyeti Rum tarafından göremediklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Burada tüm seçenekler oturulur konuşulur. İki devletli çözüm de bir çözümdür. Federasyon da konfederasyon da öyle gevşek federasyon da öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Kaç yıldır müzakere ediyoruz. İki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyon için müzakere ediyoruz. Rum tarafı bu eşitliği istemediği için olmadı. Bu da Rum tarafındaki siyasetçilerin samimiyetsizliği." diye konuştu.

- "Anastasiadis Ada'da geri adım atmaya devam ediyor"

"Takvim ilerledikçe Rum tarafı sıkışmaya başladı." diyen Çavuşoğlu, "Anastasiadis sadece Crans-Montana'da değil Ada'da geri adım atmaya devam ediyor. Anastasiadis daha önce mutabakat sağlanan konularda da geri adım atmaya başladı. O olmaz bu olmaz demeye başladı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı ve siyasi parti genel başkanları ile yaptıkları görüşmede müzakerelere ilişkin sadece Rum tarafının ortaya atacağı fikirlerin değil kendi fikirlerinin de değerlendirildiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, hükümet ve muhalefetteki partilerle görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, federasyonun karşısında konfederasyonu ve iki devletliliği bir seçenek olarak görüp görmediğine ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"BM parametreleri ile bizim hiçbir zaman problemimiz olmadı. O parametreleri belirlerlediğimiz için müzakere masasına oturduk. Ben siyasette olduğum süre içerisinde iki tane konferans süreci geçirdik. O parametreler çerçevesinde birincisi Annan Planı, ikincisi Crans-Montana'daki Kıbrıs Konferansı ama bir sonuç elde edemedik. Aynı parametrelerle aynı müzakerelere devam edersek bir sonuca ulaşabileceğimize inanabiliyor musunuz? Federasyon için müzakerelerde geçmişte de sonuç çıkmadı en sonda da sonuç çıkmadı. Tekrar bunun nihai bir çözüme varabilmesi için o parametrelerle ilgili ne yapabiliriz, bunu da konuşmamız gerekir. Rum tarafı onu istemiyorsa, bunu istemiyorsa bu sefer bizim başka seçenekler de masaya koymamız lazım. O zaman da onun parametrelerini konuşmamız lazım. Biz herhangi bir şeyi dayatmıyoruz. Bu konuda da hepsini açıkça ortaya koyuyoruz. Biz gayet samimi şekilde bu başarısızlıklardan sonra ilave ne yapabiliriz ki bir çözüme ulaşabiliriz gayreti içerisindeyiz. Yeni fikirlerin de değerlendirilmesinden yanayız. Hiçbir fikri de dışlamıyoruz. Empoze etmiyoruz, yok saymıyoruz. Sonuç odaklı bir müzakere yapmazsak ömür boyu ucu açık bir müzakereye mi gideceğiz?"