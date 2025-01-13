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  4. Tüm hekimlere estetik yetkisi verilmişti! Bakan Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Merdiven altını engellemiş olacağız

Tüm hekimlere estetik yetkisi verilmişti! Bakan Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Merdiven altını engellemiş olacağız

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.01.2025 12:03
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı bir yayında tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin merdiven altını engellemek olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemiş olacağız" dedi. Memişoğlu ayrıca, "Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok" ifadelerini kullandı.

Tüm hekimlere estetik yetkisi verilmişti! Bakan Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Merdiven altını engellemiş olacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Geçmişte bu konuda esasında sertifikasyon bu tür uygulamaları yapacak eğitimler vererek bazı hekimlerimize bu yetki verilmişti. Plastik cerrahi ve dermotoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir" dedi.

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"YENİ BİR ŞEY DEĞİL, OLMASI GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Açıklamalarına devam eden Bakan Memişoğlu, "Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Bunun eğitimini alan, bunun eğitimini veren branşlarla ilgili bir açıklık getirdik. Yeni bir şey değil, olması gereken bir şeydi. Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok" ifadelerini kullandı.

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"MERDİVENALTINI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Memişoğlu açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bunu hekimlik mesleğinde uzmanlık aşamasında, tıpta uzmanlık kurulu dediğimiz, uzmanlığın planlamasını yapan kurulca çekirdek eğitim müfredatında eğer ilgili branşlar bunu ilave ediyorlarsa, bunu uygulayabilir oldu.

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Aynı zamanda da bir sertifikasyon programı yapacaksak, onun eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve müfredatla tespit edilip verilmesini sağlayacağız. Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdivenaltını engellemiş olacağız"

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Değişiklikle, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi. Daha önce, sağlık kuruluşlarında gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri gerçekleştirebilecek.

Değişiklikle, uygulayıcı hekim kapsamı genişlediği için kamuda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni yönetmelikle estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı.

(NTV)

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu estetik hekim
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