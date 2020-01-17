Tüm iç organları ters tarafta olan hasta sağlığına kavuşturuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne nefes darlığı şikayetiyle başvuran 57 yaşındaki Zeki Atakan’a, yapılan kalp check-up’ında, aort damarında genişleme ve aort kapağında ciddi yetmezlik teşhisi kondu. Atakan, yüksek riskli olmasına rağmen başarıyla tamamlanan operasyon sonrasında sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne nefes darlığı şikayetiyle gelen 57 yaşındaki Zeki Atakan’ın, gerçekleştirilen kalp check-up’ı sonucunda kalp dahil tüm organlarının ters tarafta olduğu saptandı. Aortasında genişlik ile aort kapağında ciddi yetmezlik tespit edilen Zeki Atakan, ileri tetkik ve cerrahi tedavi amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne yatırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanları tarafından gerçekleştirilen nitelikli ameliyat literatürde örneğine az rastlanır bir vak’a olması dolayısıyla uluslararası bilimsel yayın organlarında da yerini aldı. Yüksek riskli olmasına rağmen başarıyla tamamlanan operasyon sonrasında hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

“Kalp check-up’ından aortta genişleme ve aort kapağında ciddi yetmezlik ortaya çıktı”

Hastanın kalp dahil tüm organlarının ters tarafta yer almasının ameliyat stratejisinin belirlenmesi açısından özellikli programlama gerektirdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, ameliyat sırasında cerrahın duruş yeri ve pozisyonu gibi basit görünen kriterlerin bile ameliyat başarısında büyük etken olduğunu belirtti. Diğer hastalardan farklı olarak, Zeki Atakan’ın organlarının ters tarafta olması, ameliyatın seyri ile ilgili öngörüde bulunmak açısından zorluk teşkil etmekteydi. Organların ters tarafta olması nedeniyle cerrahi yaklaşım ihtiyacı farklı olabilirdi. Biz en doğru olduğuna inandığımız yaklaşımla hastaya müdahale ettik. Yüksek riskli operasyon sınıfına giren bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastanın aortasındaki genişlik nedeniyle kalbi besleyen aort damarını sentetik damar ile aort kapağını ise mekanik bir kapakla değiştirerek hastayı sağlığına kavuşturduk” dedi.

“Uyguladığımız ameliyatın sayısı ise dünyada bugüne kadar birkaç taneyi geçmeyecek kadar az”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Barçın Özcem, dünyada çok nadir rastlanan bir vak’a ile karşı karşıya kaldıklarını, kalp dahil tüm organları ters yönde bulunan Zeki Atakan’ı ameliyat stratejisi zor, operasyon riski yüksek olan bir ameliyata aldıklarını belirterek, “Literatürlere bakıldığı zaman bu durumda çok az vak’aya rastlıyoruz. Dünyada insanların organlarının ters tarafta olması nadir rastlanan bir durumdur. Organların ters olması ile birlikte aynı anda aortada genişleme ve aort kapak yetmezliği bulunması da nadir görülen bu durumu daha da az rastlanır hale getirmektedir. Dolayısıyla bugüne kadar dünyada uygulanmış bu tip ameliyatların sayısı oldukça az olup, anabilim dalımız tarafından gerçekleştirilen ameliyatın dünyadaki örneklerinin sayısı ise neredeyse bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bundan ötürü bu hastayı yurt dışı makalelerde de yayın olarak meslektaşlarımızla paylaştık” diye konuştu.