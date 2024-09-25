Tüm ilçe onu bekliyordu! Türkiye güzeli doktor İdil Bilgen göreve başlamadı

Türkiye güzeli Doktor İdil Bilgen, atandığı Yayladere’de göreve başlamadı! Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda ‘Türkiye Güzeli’ seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in, başvuru süresi geçti.

2 AY İÇİNDE MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLECEK

Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır