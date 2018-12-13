Tüm ilçeyi sel aldı! Evler su altında kaldı

Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar evde yatacak yerlerinin kalmadığını söyledi. Suyu tahliye etmeye çalışan ancak başaramayan mahalle sakinlerinin yardıma belediye ekipleri yetişti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet Mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

Zeki Gülelçin ise her yağışta benzer sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Evde yatacak yerimiz kalmadı. Suyu tahliye etmeye çalıştık fakat başaramadık." dedi.