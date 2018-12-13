HABER

Tüm ilçeyi sel aldı! Evler su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Su baskınlarının yaşndığı ilçede yollar ve konutlar zarar gördü. Su kanallarının taştığı Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet mahallelerindeki evler kullanılamaz hale geldi.

Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar evde yatacak yerlerinin kalmadığını söyledi. Suyu tahliye etmeye çalışan ancak başaramayan mahalle sakinlerinin yardıma belediye ekipleri yetişti.

Bitlis'te şiddetli yağış

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet Mahallelerindeki bazı evleri su bastı.
Su kanalarının taşması sonucu yollar zarar gördü.
Evini su basan Rıdvan Gülelçin, sular altında kalan eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Gülelçin, yetkililerden yardım istedi.
Zeki Gülelçin ise her yağışta benzer sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Evde yatacak yerimiz kalmadı. Suyu tahliye etmeye çalıştık fakat başaramadık." dedi.
Güroymak Belediyesi ekipleri, vatandaşların tahliye edilmesi ve evlerin temizlenmesi için çalışma başlattı.
İş makineleri de yollarda çalışma yaptı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis yağış sel

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek? Flaş MHP iddiası

AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek? Flaş MHP iddiası

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Döner sermayenin böylesi! 11 ayda 1 milyon 500 bin lira kazandılar

Lise öğrencileri 11 ayda 1 milyon 500 bin lira kazandılar

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

Abdullah Gül'e şok sözler: Yanlış yolda, keşke eskisi gibi kalabilseydi

'Abdullah Gül yanlış yolda, keşke eskisi gibi kalabilseydi'

Abdullah Gül hakkında gündemi sarsacak iddia! 'Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'

Abdullah Gül hakkında gündemi sarsacak iddia!

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Marmaris'te deniz 20 metre çekildi! Deprem mi olacak?

Deniz 20 metre çekildi! Deprem mi olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.