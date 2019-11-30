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TÜM-İŞ Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

Genel kurulda başkanlığa Mahmut Şahin yeniden seçildi

TÜM-İŞ Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KAYSERİ (AA) - TÜM-İŞ Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Mahmut Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

Bir restoranda düzenlenen olağan genel kurulda iki listeyle gidilen seçimlerde, Mahmut Şahin yeniden genel başkan oldu. Oylama sonucunda Şahin 75 oy alırken rakibi Soner Güney 2 oyda kaldı.

Şahin genel kurulda yaptığı konuşmada, talip oldukları şeyin sayı ya da aidat değil, dua ve tarihe bir iz bırakmak olduğunu söyledi.

Diğer sendikalar gibi olmayacaklarını, daha çok çalışacaklarını vurgulayan Şahin, şunları ifade etti:

"Tarihte birçok hareket olmuştur, her hareketin bir lideri, her liderin de bir ekibi olmuştur. Fakat o ekip içerisinde şahsi ikbalini düşünenler, kendi menfaati için orada bulunanlar daha çok olmuştur. Herkese nasip olmamıştır doğrunun yanında yer alan bir ekip. Güçlü varken, ben doğrunun, haklının yanındayım. Orada kazanan varken, ben kazananın yanındayız demeyip ben haklının, doğrunun, dürüstün yanındayım diyen bir ekip herkese nasip olmamıştır. Bana bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikamızı Anadolu'nun çeşitli illerine dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. 9 iş kolumuz kaldı. O 9 iş kolunda da oğlumuza kız arar gibi, kızımıza damat bakar gibi bakıp sendikacılar, adamlar bulacağız. Bulduktan sonra o işi yapacağız. Biz işçilere teklif ederken gelin bize üye olun değil, gelin bu beyaz sayfayı birlikte açalım. Türkiye'deki makus sendikacılık tarihini yenelim."

Yakında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağını ve 2020 için çalışan işçilerin alacağı maaşın belirleneceğini anlatan Şahin, "Asgari ücret tarifini kabul ettikten sonra bu ücretin 2 bin 300 lira veya 2 bin 400 lira olmasının arasında ne fark var. 100 lira eksik, 100 lira fazla hiçbir farkı yok. Yanlış olan, asgari ücret ismidir, miktarı değil. İşin azamisini yaptırdığınız işçiye ücretin asgarisini ödeyemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜM-İŞ Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı<br />

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Mahmut Şahin TÜM-İŞ Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu

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