TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı: En azı veriyoruz, en çoğu istiyoruz

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor. Adı ne kadar yanlış, ne kadar itici. Ücreti verirken asgari ama işçiden bir iş isterken azami iş istiyoruz. En azIa veriyoruz, en çoğu istiyoruz" dedi.

Beraberindeki heyetle birlikte Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücret tespit çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor. Adı ne kadar yanlış, ne kadar itici. Ücreti verirken asgari ama, işçiden bir iş isterken azami iş istiyoruz. En az veriyoruz, en çoğu istiyoruz, bütün zor şartlarda çalıştırma düşüncesi maalesef Türkiye’de ve bütün bunların olduğu yerde de sendikaların başka başka problemleri var. Sendikanın problemi yurt dışında gezmek, lüks restoranlarda, salonlarda, otellerde toplantı yapmak falan değil. Sendikanın işi, işçinin yaşadığını, işçiyle beraber yerinde görmek" dedi.