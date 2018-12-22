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TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı: En azı veriyoruz, en çoğu istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:00 | Son Güncelleme

TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor. Adı ne kadar yanlış, ne kadar itici. Ücreti verirken asgari ama işçiden bir iş isterken azami iş istiyoruz. En azIa veriyoruz, en çoğu istiyoruz" dedi.

Beraberindeki heyetle birlikte Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücret tespit çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor. Adı ne kadar yanlış, ne kadar itici. Ücreti verirken asgari ama, işçiden bir iş isterken azami iş istiyoruz. En az veriyoruz, en çoğu istiyoruz, bütün zor şartlarda çalıştırma düşüncesi maalesef Türkiye’de ve bütün bunların olduğu yerde de sendikaların başka başka problemleri var. Sendikanın problemi yurt dışında gezmek, lüks restoranlarda, salonlarda, otellerde toplantı yapmak falan değil. Sendikanın işi, işçinin yaşadığını, işçiyle beraber yerinde görmek" dedi.

KOMİSYON YANLIŞ

Asgari ücret tespit Komisyonu’nun yanlış olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"3 kişi var, üçünün de asgari ücretle geçinmek gibi bir sıkıntısı yok, çok ciddi gelirleri var ve bu insanlar asgari ücreti belirleyecek yerde buluşuyorlar. Halbuki asgari ücret sıkıntısını belirleyecek kişilerin, o hayatı, o şartlarda, o fiyatlarla yaşamaya bir çabalaması lazım. Bunu anlamaktan çok uzak oldukları için de bugünlerde konuşulan rakamlar. Taşerondan kadroya geçenler için asgari ücretin altında kalma gibi bir riskle karşı karşıyayız. Türkiye’de enflasyon döviz bahanesiyle ciddi anlamda arttı. Fakat işçinin zammı, taşerondan kadroya geçenler için yüzde 4 sınırlandırıldı. Yarın Türkiye o kadar komik bir duruma düşecek ki; asgari ücret tespit edilecek. Ama işçinin aldığı ücret, asgari ücretin altında kalacak. Bunu telafi etmek için uğraşılacak."

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