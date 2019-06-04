HABER

Tüm işleri ters gidince dükkanın tabelasını da ters yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir müzisyen, işlerinin hep ters gitmesi ve kendisine yapılan haksızlıklara tepki olarak iş yerine ters tabela astı.Kayseri’nin Develi ilçesinde Türkü Müzik Evi sahibi müzisyen Ali Yıldız, işlerinin ters gitmesi ve yaşadığı haksızlıklara dayanamadı ve yeni kiraladığı dükkanının tabelasını, kendisine haksızlık yapanlara tepki olarak ters yaptırdı."Bana yapılan haksızlıklara tepki için böyle bir ters tabela yaptırdım" diyen müzisyen Ali Yıldız, "Bu konuda çok dertliyim ve sıkıntılıyım.

Kayseri’de bir müzisyen, işlerinin hep ters gitmesi ve kendisine yapılan haksızlıklara tepki olarak iş yerine ters tabela astı.
Kayseri’nin Develi ilçesinde Türkü Müzik Evi sahibi müzisyen Ali Yıldız, işlerinin ters gitmesi ve yaşadığı haksızlıklara dayanamadı ve yeni kiraladığı dükkanının tabelasını, kendisine haksızlık yapanlara tepki olarak ters yaptırdı.
"Bana yapılan haksızlıklara tepki için böyle bir ters tabela yaptırdım" diyen müzisyen Ali Yıldız, "Bu konuda çok dertliyim ve sıkıntılıyım. Daha önce kirada oturduğum dükkanda 9 sene oturdum. Bütün dekontlarım olmasına rağmen beni icraya vermeleri ve avukat tutarak, ’Zorbalıkla oturuyor ve kirayı ödemiyor’ diyerek mahkemeye verdiler. Mal sahibi vefat ettikten sonra 3 yıl daha oturdum ve kiramı ödedim. Bunların hepsi belgeli ve dekontludur. Bunlara rağmen beni mahkemeye vermeleri ve iftira atmaları benim zoruma gitti. Bunu da tepki amaçlı yaptım" dedi.
Yaşadığı sıkıntıları anlatan Ali Yıldız, "Pasajda bir yer kiraladım. İnanın köhne bir yer ve vatandaş dahi geçmiyor. Kira bedelini yüzde 400 artırmamı istediler. Başka bir dükkana geçtim ve buraya da avukat bakıyordu. Burada da 15 gün sonra bir elektrik faturası geldi. Benden öncekilerin kaçak kullanımı nedeniyle bin 600 TL elektrik faturası geldi. Avukat ile görüştüm, dekontlandırmamı söyledi ve kira zamanı geldiğinde borcundan düşeriz’ dedi. Bunu da bulduk buluşturduk ve yatırdık. Kira günü geldi ve elektrik parasını düşeceğiz, bana ’Yatırmasaydın’ dedi. Hep böyle haksızlıklarla mücadele ettiğim için tabelayı ters yaptırdım. Belki işim gücüm düzelir veya birileri mağduriyetimizi duyar. Gerçekten yaşadıklarım sonrasında çok mağdur oldum" diye konuştu.
Develi ilçesindeki Türkü Müzik Evi’nin ters tabelasını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Diyarbakır'da sıcak çatışma!Diyarbakır'da sıcak çatışma!
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştıTBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.