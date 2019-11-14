HABER

Tüm isteği kızına her gün "iyi geceler" diyebilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Tarkan Özçelik'in (44),  2017 yılında boşandığı eşi S.B’nin,  5 yaşındaki kızları A.A.Ö ile internet ve telefon üzerinden konuşmasını engellediği iddiasıyla açtığı 'kişisel görüşme' ile 'velayetin yeniden düzenlenmesi' davası 14 aydır sürüyor.  Kızının doğum gününde bulunabilmek için İstanbul'a gelen Tarkan Özçelik,  ABD'de iken kızıyla tabletle, telefonla görüşebildiğini, resmen boşandıktan sonra buna eski eşi ve ailesinin  izin vermediğini ileri sürerek, eşine " Tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster.

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) ABD'de yaşayan Tarkan Özçelik'in (44), 2017 yılında boşandığı eşi S.B’nin, 5 yaşındaki kızları A.A.Ö ile internet ve telefon üzerinden konuşmasını engellediği iddiasıyla açtığı 'kişisel görüşme' ile 'velayetin yeniden düzenlenmesi' davası 14 aydır sürüyor. Kızının doğum gününde bulunabilmek için İstanbul'a gelen Tarkan Özçelik, ABD'de iken kızıyla tabletle, telefonla görüşebildiğini, resmen boşandıktan sonra buna eski eşi ve ailesinin izin vermediğini ileri sürerek, eşine " Tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster. Bir iyi geceler dileyeyim. Ne olur, ne kaybedersin? Kızını canından çok seven bir babayım ben” diyerek seslendi.

Özcelik, "Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Kızım Amerika doğumlu olduğu için, direkt Amerika üzerinden Avrupa İnsan Hakları ve Çocuk Mahkemesine başvuru hakkım da var. O yüzden elimdeki her şeyi kullanacağım. Sonuna kadar” diyor.

Kızından 8 bin 100 kilometre uzakta yaşayan Tarkan Özçelik’in tek isteği, Amerika ve Türkiye arasında bulunan saat farkı nedeniyle 5 yaşındaki kızının sesini duyabileceği birkaç saati değerlendirebilmek. 2017’de boşandığı eşi S.B, Tarkan Özçelik'in iddiasına göre kızıyla her gün telefonda, internet ortamında görüşmesine izin vermiyor. Özçelik daha önce Türkiye’ye geldiğinde okulunda 5-10 dakika görebiliyordu.

“BAZEN 2 AYDA BİR KONUŞABİLİYORUZ”

Kızının 5. yaş günü için hediyeler, pastalar alan Özçelik, aldığı hediyeleri götürmek için gittiği okulun kapısından, eski eşinin kızını görmesine izin vermemesi nedeniyle geri döndüğünü söyledi. Kızı ile telefon görüşmelerinin eski eşinin inisiyatifinde olduğunu, istediğinde kızı ile konuşamadığını anlatan Özçelik, şunları söyledi:

“2017 yazında biz resmi olarak boşandık. Ve ben bu kadar süre içinde, resmi boşanıncaya kadar, yani yaklaşık 2,5 sene boyunca kızımla, tablet üzerinden görüntülü olarak veya telefon üzerinden kişisel görüşmemizi yapıyorduk. Annesi izin veriyordu. Boşanmadan itibaren annesi ve ailesi, kızımla görüşmemi engellemeye başladılar. Kızımı internet üzerinden veya telefon üzerinden görememeye başladım. Kendi inisiyatiflerine bırakmaya başladılar. Bu da nedir, haftada 1, 10 günde 1, bazen 3 haftada bir, bazen ayda 1, bazen 2 ayda bir kere. Bu bende çok ciddi anlamda sağlık problemleri ve depresyon yarattı. Çok zor dönemler geçirdim Amerika’da.”

“TEK İSTEĞİM KIZIMA HER AKŞAM İYİ GECELER DİLEYEBİLMEK”

Özçelik, kızıyla görüşmesinin engellenmesi üzerine açtığı davayla ilgili olarak da şunları söyledi:

"2018 yılında, eski eşim bana 'iştirak nafakasını ödemiyor' diye bir dava açmış. Bunu öğrenince karşı dava açtık, mahkemeye bütün delilleri sundum. Hemen akabinde, 'Kişisel görüşmenin düzenlenmesi, velayetin yeniden düzenlenmesi, yüzde elliye çekilmesi, bunun kötü niyeti devam ettiği takdirde, velayetin tekrar babaya verilmesi' diye bir dava açtım. 3 kademeli ve 'kişisel görüşmenin düzenlenmesi' diye. Türkiye’de bir emsal dava yok. Bu nedir? Bu, internet veya telefon üzerinden görüşmek. Ben 8 bin 100 kilometre mesafede oturan bir insanım. Kışın 8 saat, yazın 7 saat saat farkı var. Kızım anaokuluna gidiyor haftanın 5 günü. Türkiye’de akşam 6 olduğunda, Amerika’da saat 11 olur, yazın saat 10 olur kışın. Kızım yatağa yattığında, onu görme saatim 2 ile 3 saat. Gün içinde benim bu kadar bir lüksüm var. Bu saat içerisinde kızımı yakalamak zorundayım ve bunu bana göstermiyorlar. 2 defa davaya bakan hakim heyeti, okumadan düşürdü ve biz buna karşı bir üst mahkemeye gittik. Üst mahkeme bunu bozdu ve çok ciddi anlamda bu dava hakkımız. Benim gibi birçok mağdur var. Benim derdim kızım. Kızımın bütün her şeyini ben karşılıyorum. İştirak nafakasını ödüyorum fazla fazla. Bütün giyim, kıyafet, sağlık, doktor, hastane, multivitamininden tutun, her şeyini karşılayan bir insanım. Benim tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster. Bir iyi geceler dileyeyim. Ne olur, ne kaybedersin? Kızını canından çok seven bir babayım ben”

“KIZIMIN 5. YAŞ DOĞUM GÜNÜNÜ YANINDA KUTLAYAMAYACAĞIM”

13 gündür Türkiye’de olmasına rağmen, eski eşinin kızının kendisinde kalmasına izin vermediğini söyleyen Özçelik, şöyle konuştu:

“Yazışmalarımız var, 'hafta sonu vereceğim', 'şu gün vereceğim, programımız var'.. Vermedi, kızım çok üzüldü çok ağladı. Ve kızı da kandırıyor, psikolojisi ile oynuyor. Kızımın gittiği okuldaki okul müdürü, öğretmenleri bütün olayın farkındalar. Hatta bir de okulda çocuk psikologu var . O bile annesi ile görüştü ama ne yazık ki, sebebini bilmiyoruz neden böyle bir hareket yapıyor. Ben geldiğimde sadece okula gidiyordum ve 5 dakika kızım kucağıma atlar. hayatta inmez. Sonra okuldan çıkıyor, gidiyorum. Bu kadar. Bugün (dün) kızımın doğum günü ve ben kızımın yanında değilim. Ve ne yazık ki, kızımın doğum gününü onunla yan yana kutlayamayacağım.”

KIZINA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ HAZIRLAMIŞTI

“Annesinin sipariş verdiği ve benim aldığım bu hediyeleri burada tutuyordum ki, buraya eve gelince verecektim" diyen Özçelik, "Hem okulda hem de dışarıda sürpriz bir doğum günü hazırlayacaktım. Okuldaki doğum gününün hazırlığını yaptım. Gittim, çok iyi bir pastaneden onun sevdiği bir karakterden doğum günü pastası hazırlattım. Gidecek. Bir de yine balonlarını, doğum günü yazılarını alıp okula teslim edeceğim. Hediyelerini de gidip okula bırakmak zorundayım. Ne yazık ki kızımın 5 yaşındaki doğum gününü ben kızım ile yanyana kutlayamayacağım. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine gidecek, bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidecek, Avrupa Çocuk Mahkemesine gidecek, ayrıca da kızım Amerika doğumlu olduğu için, direkt Amerika üzerinden Avrupa İnsan Hakları ve Çocuk Mahkemesine başvuru hakkım da var. O yüzden elimdeki her şeyi kullanacağım. Sonuna kadar” dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
SÜTAŞ Fabrikası’nda büyük yangınSÜTAŞ Fabrikası’nda büyük yangın
Dündar, üreticinin yanındaDündar, üreticinin yanında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının evinin önündeki Suriyeli mendilci kayıplara karıştı

Bir yıl boyunca evinin öündeydi! Sırra kadem bastı

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.