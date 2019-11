Tüm isteği kızına her gün "iyi geceler" diyebilmek

Kızından 8 bin 100 kilometre uzakta yaşayan Tarkan Özçelik’in tek isteği, Amerika ve Türkiye arasında bulunan saat farkı nedeniyle 5 yaşındaki kızının sesini duyabileceği birkaç saati değerlendirebilmek. 2017’de boşandığı eşi S.B, Tarkan Özçelik'in iddiasına göre kızıyla her gün telefonda, internet ortamında görüşmesine izin vermiyor. Özçelik daha önce Türkiye’ye geldiğinde okulunda 5-10 dakika görebiliyordu.

Özcelik, "Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Kızım Amerika doğumlu olduğu için, direkt Amerika üzerinden Avrupa İnsan Hakları ve Çocuk Mahkemesine başvuru hakkım da var. O yüzden elimdeki her şeyi kullanacağım. Sonuna kadar” diyor.

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) ABD'de yaşayan Tarkan Özçelik'in (44), 2017 yılında boşandığı eşi S.B’nin, 5 yaşındaki kızları A.A.Ö ile internet ve telefon üzerinden konuşmasını engellediği iddiasıyla açtığı 'kişisel görüşme' ile 'velayetin yeniden düzenlenmesi' davası 14 aydır sürüyor. Kızının doğum gününde bulunabilmek için İstanbul'a gelen Tarkan Özçelik, ABD'de iken kızıyla tabletle, telefonla görüşebildiğini, resmen boşandıktan sonra buna eski eşi ve ailesinin izin vermediğini ileri sürerek, eşine " Tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster. Bir iyi geceler dileyeyim. Ne olur, ne kaybedersin? Kızını canından çok seven bir babayım ben” diyerek seslendi.

“TEK İSTEĞİM KIZIMA HER AKŞAM İYİ GECELER DİLEYEBİLMEK”

Özçelik, kızıyla görüşmesinin engellenmesi üzerine açtığı davayla ilgili olarak da şunları söyledi:

"2018 yılında, eski eşim bana 'iştirak nafakasını ödemiyor' diye bir dava açmış. Bunu öğrenince karşı dava açtık, mahkemeye bütün delilleri sundum. Hemen akabinde, 'Kişisel görüşmenin düzenlenmesi, velayetin yeniden düzenlenmesi, yüzde elliye çekilmesi, bunun kötü niyeti devam ettiği takdirde, velayetin tekrar babaya verilmesi' diye bir dava açtım. 3 kademeli ve 'kişisel görüşmenin düzenlenmesi' diye. Türkiye’de bir emsal dava yok. Bu nedir? Bu, internet veya telefon üzerinden görüşmek. Ben 8 bin 100 kilometre mesafede oturan bir insanım. Kışın 8 saat, yazın 7 saat saat farkı var. Kızım anaokuluna gidiyor haftanın 5 günü. Türkiye’de akşam 6 olduğunda, Amerika’da saat 11 olur, yazın saat 10 olur kışın. Kızım yatağa yattığında, onu görme saatim 2 ile 3 saat. Gün içinde benim bu kadar bir lüksüm var. Bu saat içerisinde kızımı yakalamak zorundayım ve bunu bana göstermiyorlar. 2 defa davaya bakan hakim heyeti, okumadan düşürdü ve biz buna karşı bir üst mahkemeye gittik. Üst mahkeme bunu bozdu ve çok ciddi anlamda bu dava hakkımız. Benim gibi birçok mağdur var. Benim derdim kızım. Kızımın bütün her şeyini ben karşılıyorum. İştirak nafakasını ödüyorum fazla fazla. Bütün giyim, kıyafet, sağlık, doktor, hastane, multivitamininden tutun, her şeyini karşılayan bir insanım. Benim tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster. Bir iyi geceler dileyeyim. Ne olur, ne kaybedersin? Kızını canından çok seven bir babayım ben”