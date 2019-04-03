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"Tüm itirazlarımızı yasal çerçeve içinde yaptık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz: -"Milletimizin takdiri başımızın üstündedir ama bu demek değildir ki, 'Şu an seçim bitmiştir ve açıklanan sonuç kesin sonuçtur.' Bizler Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP olarak, Kırklareli il merkezindeki seçime dair, öncelikle ilçe seçim kuruluna, sonraki süreci de takip etmek üzere, tüm itirazlarımızı yasal çerçeve içinde yaptık"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Cumhur İttifakı olarak seçime dair tüm itirazları yasal çerçevede yaptıklarını bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada hakkında yer alan yersiz ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Seçmenlerin iradesinin tam olarak ortaya çıkması için oyların yeniden sayılması konusunda itirazlarda bulunduklarını anımsatan Minsolmaz, şunları kaydetti:

"Şu an devam etmekte olan itiraz süreci, seçimlerin tıpkı oy kullanma gibi doğal, meşru ve hukuki bir evresidir. Seçim sistemimizin de önemli bir parçasıdır. Milletimizin takdiri başımızın üstündedir ama bu demek değildir ki, 'Şu an seçim bitmiştir ve açıklanan sonuç kesin sonuçtur.' Bizler Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP olarak, Kırklareli il merkezindeki seçime dair, öncelikle ilçe seçim kuruluna, sonraki süreci de takip etmek üzere, tüm itirazlarımızı yasal çerçeve içinde yaptık.

Ben buradan tüm kardeşlerime, sonuna kadar her bir oylarının takipçisi olacağımın ve emanetlerine sahip çıkacağımın, merkez ilçe seçimlerinin doğru bir şekilde neticelendirilmesi için sürecin son noktasına kadar yasal haklarımızı kullanacağımızın sözünü veriyorum. Bu konuda kaygısı olanlar, beyanlarımızı bağlamından kopartıp, bulanık suda balık avlamaya çalışmasınlar. Bekleyip, hukukun vereceği karara saygı göstersinler.
Her seçim sonrası sonuçlara itiraz etmek, sadece ebedi muhalefet CHP'nin hakkı değildir. Siyaset hazım işidir. Yasal itirazımızı hazmedemeyenlerin karın ağrısı ve asılsız hezeyanları, itirazımızın ne kadar haklı ve sağlam gerekçeli olduğunun kanıtıdır."

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