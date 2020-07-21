Tüm kabile vücutlarını iskelet şeklinde boyadı

Ödüllü fotoğraf, Mount Hagen Kültürel Sergisi esnasında Endonezyalı fotoğrafçı Herman Morrison tarafından çekildi.
Kabilenin ilk kez 1961’de sergilediği performans aslında savaş içindeki kabilelerin birleşmesi için düzenlenen bir etkinlik içindi. Ancak bu etkinlik zaman içinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek bir şova dönüştü.
Kayıtlara göre Chimbu kabilesi ilk kez 1934 yılında batı dünyası ile kontakt kurdu. Kabilenin konuştuğu Kuman dili ise Papua Yeni Gine’de konuşulan 800 dilden biri.
Amatör fotoğrafçı Pongtharin Tanthasindu da benzer bir fotoğrafı 2018 yılında, katıldığı “Papua Yeni Gine Kabilelerinin Zenginliği ve Gizemi” isimli bir etkinlikte çekmişti.
Fotoğrafçı, kabilenin bu ilginç ritüeli ile ilgili “Düşmanlarını insan olmadıklarına ve doğa üstü güçlere sahip olduklarına inandırmak için vücutlarını iskelet şeklinde boyuyorlar” dedi.
Aynı fotoğraf yarışmasında Suudi Arabistan, Filipinler, Hindistan ve Bahreyn’den dört fotoğraf daha ödül kazandı.
Filipinli fotoğrafçı Manuel Librodo Jr, Filipinler’deki Dinayang Festivali sırasında ilgi çekici anları yakaladı. “Iloilo’danım ve memleketimle gurur duyuyorum. Fotoğraf çekmek için dünyanın her yerini gezdim ve kendi ülkemdeki bir fotoğrafla ödül kazandım. Bu fotoğraf, köklerimle duyduğum gururu temsil ediyor. Iloilo, kültürel açıdan zengin bir yerdir. Oradaki dinamizm ve tutkuyu yakalamak istedim” dedi.
Suudi fotoğrafçı Fatimah Mohammed Al Sabeeha ise ödül sahibi olan fotoğrafını, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir yolculukta Jabrin Kalesi’nde çekti.
Fotoğrafın temasını ise şu sözlerle anlattı; “ Bu, Al-Razhah denen ve erkeklerin yaptığı bir dans performansı. İnsanların çapraz çizgiler halinde durup kılıç ve şiirlerle muzrak dövüşü yaptığı bir Umman halk dansıdır” dedi.
Hindistan’dan Manesh Lonkar ise ödüllü fotoğrafı hakkında “Bu fotoğrafı Maharashtra’daki Pandharpur adlı köyde, Palkhi Festivali sırasında çektim. Maharashtrian kültürünün kendine özgü özelliklerini ortaya seren bir fotoğraf” dedi.
Final kazananı Bahreynli Sawsan Sahrab Taher ise Suudi festival esnasında dans performansı sergileyen bir kabilenin fotoğrafıyla ödüle layık bulundu. Taher, fotoğrafı hakkında “Taif’deki festivale davet edilmiştim. Taifli kabilelerden biri kendilerine has bir törenle bizi karşılayarak Taasheer adı verilen bu dansı sergiledi” dedi.
Yarışmayı düzenleyen jüri ekibi ise fotoğrafların, görsel temsilin ötesinde, toplumlar ve insanlar arasında köprü inşa edecek nitelikte olduğunu söyledi.