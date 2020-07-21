Tüm kabile vücutlarını iskelet şeklinde boyadı

Ödüllü fotoğraf, Mount Hagen Kültürel Sergisi esnasında Endonezyalı fotoğrafçı Herman Morrison tarafından çekildi.

Kabilenin ilk kez 1961’de sergilediği performans aslında savaş içindeki kabilelerin birleşmesi için düzenlenen bir etkinlik içindi. Ancak bu etkinlik zaman içinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek bir şova dönüştü.

Kayıtlara göre Chimbu kabilesi ilk kez 1934 yılında batı dünyası ile kontakt kurdu. Kabilenin konuştuğu Kuman dili ise Papua Yeni Gine’de konuşulan 800 dilden biri.

Amatör fotoğrafçı Pongtharin Tanthasindu da benzer bir fotoğrafı 2018 yılında, katıldığı “Papua Yeni Gine Kabilelerinin Zenginliği ve Gizemi” isimli bir etkinlikte çekmişti.

Fotoğrafçı, kabilenin bu ilginç ritüeli ile ilgili “Düşmanlarını insan olmadıklarına ve doğa üstü güçlere sahip olduklarına inandırmak için vücutlarını iskelet şeklinde boyuyorlar” dedi.

Aynı fotoğraf yarışmasında Suudi Arabistan, Filipinler, Hindistan ve Bahreyn’den dört fotoğraf daha ödül kazandı.

KÜLTÜREL PATLAMA

Filipinli fotoğrafçı Manuel Librodo Jr, Filipinler’deki Dinayang Festivali sırasında ilgi çekici anları yakaladı. “Iloilo’danım ve memleketimle gurur duyuyorum. Fotoğraf çekmek için dünyanın her yerini gezdim ve kendi ülkemdeki bir fotoğrafla ödül kazandım. Bu fotoğraf, köklerimle duyduğum gururu temsil ediyor. Iloilo, kültürel açıdan zengin bir yerdir. Oradaki dinamizm ve tutkuyu yakalamak istedim” dedi.