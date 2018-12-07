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Tüm kanıtlar ortaya çıktı! Hepsini itiraf etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

ABD'de Ağustos ayında ortaya çıkan cinayet ülkenin gündemine oturmuştu. Tüm detaylarının ortaya çıktığı cinayet duyanların kanını dondurdu. İki çocuğu bulunan ve 15 haftalık hamile olan Shanann Watts, eşi tarafından öldürülmüştü. İlk fark edildiği ansa Watts'ın iş arkadaşının toplantı için eve gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Kayıp olduğu anlaşılan kadının izi sürülmeye başlamış, bulunamayınca da devreye FBI girmişti.

Hamile karısı ve iki çocuğunu vahşi şekilde öldüren adamın gömdüğü cesetler aylar sonra ortaya çıktı. Topraktan çıkarılan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinde ise üzerlerindeki kıyafetler yardımcı oldu. 15 haftalık hamile kadının üzerindeki kıyafetler mahkemeye kanıt olarak sunuldu.

Kurbanın giydiği renk değiştirmiş tişört, iç çamaşırı ve sütyenin de cinayet dosyasına koyulduğu dikkan çekti. Mahkeme tarafından paylaşılan kanıt odasının fotoğrafları da ülkede büyük yankı uyandırdı.
Çocukları ve karısını çarşafa sararak evinin yakınlarına gömen Chris Watts polis sorgusundan görüntüler de yayınlandı.
Cinayetlerden hemen sonra çekilen kayıtta, karısı Shanann Watts ve çocuklarını öldüren erkeğin hayli rahat olduğu göze çarpıyor.
Kan donduran olaylar silsilesi, 15 haftalık hamile Shanann Watts'ın bir iş gezisinden eve dönmesiyle başladı. Bir gün sonra kadının iş arkadaşı toplantı için eve geldiğinde, Shanann Watts'ı bulamadı.
ABD polisi Colorado'daki evi incelediğinde takvimler, 13 Ağustos'u gösteriyordu. Shanann'ın telefonu, cüzdanı, otomobili ve anahtarları evdeydi ancak kendisi ve çocukları yoktu.
FBI'ın da soruşturmaya dahil olmasıyla polis kayıp kadın ve çocukları aramaya başladı. Bu sırada koca Chris Watts, bir yerel televizyona çıkıp gözyaşları döktü. Ancak korkunç gerçek bambaşkaydı.
Polis kadının cesedini bir arazide, çocukları Bella ve Celeste'in cesetlerini ise bir akaryakıt tankında buldu.
Katil koca 15 Ağustos'ta tutuklandı, ömür boyu hapis cezası aldı. Soruşturmada kirli sırlar da peş peşe ortaya çıktı. Karısı ve çocuklarını vahşi şekilde öldürdüğünü itiraf eden kocanın bir de yasak aşkı vardı. Chris Watts'ın metresi Nichol Kessinger, adamdan sürekli karısını boşamasını istiyordu.
FBI, Kessinger'ın cep telefonunu incelediğinde şoke eden bulgulara ulaştı. Cinayetlerden bir hafta önce kadının internetten gelinlik modelleri aradığı belirlendi. Cinayet gecesi ise metresin telefonunda cinsellik turu yapıldığı görüldü.
Dedektifler, Kessinger'in 45 dakika boyunca sert cinsel ilişkiye hazırlık araştırması yaptığını tespit etti.
Metresin telefonundan çıkan fotoğraflar ise ABD'yi şoka uğrattı. Yasak aşk yaşayan ikilinin birlikte birçok fotoğraf çektirdiği görüldü. Bunlardan birinde, Chris Watts'ın yüzü aynadan görünüyor.
FBI'ın tespit ettiği bir başka ilginç bulgu, metres kadının kendisiyle aynı hikayeye sahip olan ve kitap yazan Amber Frey'i araştırmasıydı.
Cep telefonuna gizlenmiş çok sayıda çıplak fotoğraf da bulundu.
Amerikan medyası, katil Watts'ın cinayet öncesi ve sonrası yasak aşkına yazdığı mesajları da sayfalarına taşıyor.
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ölüm cinayet

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