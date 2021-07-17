“Tüm Kayyumlar Gidene Kadar Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınmasının ardından seçim çağrısı yapan üniversite öğrencisi bir grup, Kadıköy İskelesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Boğaziçi Dayanışması’nın çağrısıyla toplanan Boğaziçili ve diğer üniversitelerden gelen öğrenciler, Boğaziçi direnişini kıramayan iktidarın, çareyi Melih Bulu’yu görevden almakta bulduğuna dikkat çekti.

Kayyum zihniyetinin Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı olmadığını ifade eden öğrenciler, Halkların Demokratik Partisi‘nin (HDP) seçimde kazandığı belediyelere de kayyum atandığını vurgulayarak Türkiye’deki tüm kayyumlar istifa edene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

“Demokratik seçim istiyoruz”

Boğaziçi Dayanışması adına konuşma yapan Beha Yıldız, “Yedi ayı aşkın süredir direnen Boğaziçi bileşenlerinin iradesini kıramayan iktidar, çareyi Melih Bulu’yu görevden almakta bulmuş ve tüm anti demokratik sistemin yarattığı bunalımı onun omuzlarına yıkmıştır. Bu düzene uşaklık etmekte ısrar eden kim varsa Melih Bulu’nun akıbetine iyi baksın. Demokratik taleplerimizi direnişin henüz başındayken açıkladık. Biz üniversitemizdeki öğrenci ve emekçilerin yok sayıldığı bütün bileşenlerin dahil olmadığı bir seçim değil gerçekten demokratik bir seçim istiyoruz. Akademisyenleri de bu süreçte şeffaf bir şekilde örgütlenmelerini ve tepede yapılan pazarlıklara karşı direnişin iradesini savunmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

“Melih Bulu’nun görevinden alınması bir strateji olabilir ama biz mücadelemize devam edeceğiz”

Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Aylin Uzuncan, Melih Bulu’nun istifasının bir kazanım olmadığını, seçim istediklerini ifade etti:

“Bütün kayyumlar istifa edene kadar direnişimize devam edeceğiz. Melih Bulu’nun gitmiş olması bazı şeyleri başarabileceğimizin göstergesi. Biz seçim istiyoruz, seçim olana kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Çok zorluklar yaşadık, tutuklanan ve gözaltına alınan öğrenciler oldu. Özel güvenlikler ve polisler tarafından darp edilen öğrenciler oldu. Ama yine de biz buradayız, kalabalığız. Yakında örgün eğitime geçeceğiz daha da kalabalık olacağız. Melih Bulu’nun görevinden alınması bir strateji olabilir. Daha kötüsü de geliyor olabilir. Ancak biz yine de burada olmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye’deki bütün üniversitelere ve toplumsal muhalefete umut oldu”

Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümü 2. sınıf öğrencisi Denizhan Eren, Melih Bulu’nun görevden alınmasının bir geri adım olduğunu belirterek, “İstifa etmez, görevinden alınmaz denen bir kişi görevinden alınmak zorunda kaldı. Bu tabi ki sadece Boğaziçi öğrencilerine değil bütün üniversite öğrencilerine de umut oldu. Ayrıca toplumsal muhalefete de umut oldu. Toplumda ezilen, haksızlığa uğrayan herkes mücadeleyle bir şeyin değişebileceğinin somut bir örneğini gördü. Bu çok önemli bir şey. Her şey çok iyi oldu gibi bir rehavet de kapılmamak gerekiyor. Kayyum gitmiş olabilir ama Melih Bulu’nun yapmış olduğu tahribatlar devam ediyor. Mesela Rektör Yardımcısı Naci İnci, Melih Bulu tarafından atanmıştı ve hala orada duruyor. LGBTI gibi desteği kesilen kulüpler var. Öğrencilere verilen disiplin cezaları var. Biz bunları geri çevirene kadar ve üniversitemizde demokratik bir rektörlük seçimi oluncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz herkese daha iyi bir gelecek yaratmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Protestoya katılan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Berat Çelikoğlu, Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma içinde olduklarını ve demokratik bir üniversite için mücadele edeceklerini söyledi.

Çelikoğlu, “Yalnızca Boğaziçi Üniversitesi’nde değil bir sürü üniversitede ‘kayyum rektör’ gibi bir belayla karşı karşıyayız. Bunu doğrudan öğrencilerin ve akademisyenlerin iradesine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Ben bu saldırıya bütün üniversitelerle birlikte karşı çıkmak adına buradayım.”

