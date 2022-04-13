Tüm kehanetleri gerçekleşmişti! Shipton Ana'nın Türkler hakkındaki kehanetleri tüyler ürpertiyor

Geçtiğimiz dönemde kehaneletleri çokça konuşulan ve hayatı mercek altına alınan Shipton Ana'nın özellikle Türkler hakkında aktardığı kehanetler herkesi şaşkına çevirdi. Nostradamus gibi kahinlerin sıkça konuşulduğu dönemde milyonları korkutan kahinlerden biri de İngiliz Shipton Ana oldu. Korkutucu şekilde gelecek öngörüsü yapabilen Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bilmişti. Ayrıca 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı da henüz yaşanmadan aktarmıştı. İşte Shipton Ana'nın tüyler ürperten bazı kehanetleri...

SHIPTON ANA'NIN TÜRKLER HAKKINDA KEHANETLERİ KORKUTTU!

18 yaşında bir hamile olan Agatha Southeil, çocuğunu doğururken hayatını kaybetmişti. Agatha, öldüğü yerde gömülürken, doğan kız çocuğu ise saklanmak durumunda kalmıştı. Çünkü çocuk hiç normal değildi.

ORANTISIZ GÖRÜNTÜSÜ ÜRPERTİYORDU

Görüntüsüne bakıldığında başı orantısız, gözleri şaşı ama bakışları yakıcı olan bu çocuğun yanakları içe çökük, ağzı ise dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Ayrıca kolları ve bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuz görünüyordu.

Ancak bu çocuk daha fazla saklanamadı ve köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Yaşlı ve iyilik sever bir kadın ise çocuğun bakımını üstlendi. Çocuğun ismine Ursula denildi. Ursula, garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyordu. Gözleri ise hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri kaldığı evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu.

CİNLERİN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİLER

Evin dışarısında sürekli yaban kedilerinin sesleri geliyordu. Kaldığı evde bir gün mobilyalar kırılmış, şöminenin ateşleri saçılmıştı. Bakıcılığını üstlenen kadın korku içinde olanları komşularına anlattı. Komşular, önce çocuğun cinler tarafından kaçırıldığını iddia etse de çocuk en sonunda bacanın içinde bulundu. Bu olaya ise kimse bir yorum getiremedi.

Ursula, zaman içinde bu tarz olaylar yaşayarak büyüdü. Yaşı gelince onu büyüten annesi Ursula'yı okula yolladı. Ursula hayal gücü ve zekasıyla kısa zamanda bütün hocalarının göz bebeği oldu ancak öğrenciler arasında bir ucube olarak görüldü. Ursula da kendisine yapılanlar karşısında intikam yolunu seçti.

KAVGALI OLANLARIN BAŞLARINA KÖTÜ OLAYLAR GELİYORDU

Ansızın öğrencilerin elbiseleri yanmaya başladı ve öğrenciler geceleri kabuslarla korkarak uyanmaya ağlamaya başladılar. Ursula'yla kavgalı olan kişilerin başlarına, nereden geldiği belli olmayan taşlar yağmaya başladı. Nitekim konu aileler arasında tartışılmaya başlanırken, bu olaylar Ursula'nın okuldan uzaklaştırılmasına sebep oldu.

Kehanet yeteneği sayesinde adı duyulan Ursula büyüdü, yetişkin bir kadın oldu. Özellikle gizli aşk olaylarında ve sevgililerin geleceği hakkında bilinmeyenleri bilen isim, 1512´de 24 yaşındayken, Toby Shipton adlı bir adamla evlendi.

Bu sıralarda "Mother Shipton-Shipton Ana" adını aldığı sanılmakta olan Shipton Ana, artık tüm eyalette tanınıyordu. Geleceği bilme yeteneğinin gücü daha da ünlenmesine yol açmıştı.

ÜLKELER HAKKINDA KEHANET KRONOLOJİLERİ YAPMIŞTI

Bu dönemlerde kehanet kronolojileri de yapmaya başladı. Kralların, kraliçelerin ölümlerini ve İngiltere´nin geleceğini öngören isim ayrıca savaşlardan ve tarihi olaylardan da söz etti. Yaşadığı dönemde atlı arabalarla yolculuk yapılırken, atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini seneler önceden aktardı.

VEBA SALGININI BİLMİŞTİ!

yüzyıl´ın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666 tarihindeki Londra veba salgınını ve yangınını öngörmüştü.

Diğer bazı kehanetleri ise şöyleydi:



"İnsanlar suyun altında yürüyecek. Beyazda ve siyahta hatta yeşilde (Apollo uzay araçları) Bir büyük adam gelecek ve gidecek. Kehanetlerin açıklanması için, suda demir yüzecek, tahta kadar kolayca.(Gemiler) Altın derelerde ve taşlarda akacak (Altına hücüm) Henüz bilinmeyen topraklarda (ABD) Ve İngiltere bir yahudiyi kabul edecek (Başbakan Disraeli) Bu garip bir düşünce ama gerçek yahudi bir zamanlar küçümsenirken, Hristiyan olacak doğduğunda."

"Ağaç altındaki yerde altın bulunacak. Tüm İngilterenin çocukları toprağı sürerken, kitap onun elinde onun sık sık bulunacak. Medceziri öğrenecek. Yoksul olan o şimdi büyük bilgelik bilinecek.Büyük evler vadilere, uzaklara yayılmış üzeri kar ve doluyla örtülüyken, alevli yıl kısa zamanda gelirken, barış önceden olacak. Her yerde bolluk olacak. Erkekler kılınçlarla tarlaları sürecekler.Denizlerin kanlandığı zaman gelince, büyük selle karıştırılacak. Atsız arabalar gidecek(otomobil) Felaketlerden dünya çığlık çığlıkla dolacak, Londra da çulha çiçeği tepesi olacak, Merkezde bir din adamının bakışı."

"Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. (telsiz telefon) Göz açıp kapayıncaya kadar bunlar olacak. Ve sularda büyük harikalar olacak. Ve bütün bunlar gerçek olacak.(20 yy) Tepelerin arasında gururlu adam gezecek. Ne bir at ne de bir eşek yanında olmayacak."

TÜRKLER HAKKINDAKİ KEHANETİ ŞAŞIRTTI!

"Camların evi gelecek ve geçecek. İngiltere'de ama yazık çok yazık bu işleri bir savaş izleyecek. Orada pagan ve Türk oturduğu zaman, Bu ülkeler şiddetli bir çekişmede kilitlenecek. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar. Böylece kuzey güneye bölünecek, kartal aslanın ağzında. Vergi ve kan vede zalim bir savaşa girecek her mütevazi kapıdan."

"Fransa üç kez kan dansı oyununa önçü olacak. Halk özgür olmadan önce. 3 zalim yöneticiyi o görecek (Robespierre Napolyon Pentain) Üç kez halkın kendisi yönetecek (Fransa'da üç Cumhuriyet) Şiddetli geçimsizlik olduğu zamanda İngiltere ve Fransa bir olacaklar (1. ve 2. dünya savaşları)"

"Bir maymun bir eksik yılda ortaya çıkacak (AIDS) Tüm kadınlar korku içinde olacaklar ve ademler tartışacaklar ve roma inancı kökleşecek. Ve İngiltere oradan oraya dönecek. Gök gürültüsü dünyayı sallayacak, şimşekler ayrı ayrı gökleri yırtacaklar. Dünyayı su dolduracak ateş işini yapacak."

1561 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough´da Dropping Well yakınlarında hayatını kaybetti.

