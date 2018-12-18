Tüm kirli zevkler, fanteziler burada gerçekleşiyor! İşte seks adasında yaşananlar

Venezuela'nın Margarita adasında dört günlük bir seks tatiline New York'tan giden Ryan bu tatil için 4,600 euro ödemiş. Ryan, alkol, uyuşturucu ve seksin sınırsız olduğu adada geçen yıl da tatil yaptığını belirtiyor.

14 Aralık Cuma

12:00 - LÜKS YATTA SEKS

Seks adasına gitmek üzere lüks yata bindik. Kızlar bizi yatta bekliyordu. Birlikte yata bindiğimiz bir çok kişi gergin görünüyordu. Hatta adamlardan birinin tir tir titrediğini söylemek yanlış olmaz. Geçen yıl da bu tatili yaptığım için tecrübeliyim. O yüzden yata biner binmez en güzel iki kızı kaptım. Onlar bana bu tatil boyunca eşlik edecekler. Alkol bardaktan boşalırcasına akıyor. Kızları alt kattaki yatak odalarına götürüyorum şimdi.

14:20 - OTEL ODASINDA DİNLENME

Adaya vardık. Herkese odalarının anahtarlar verildi. Kızları alıp odaya çıktım. Yatağa uzandım ve uyudum. Zira uzun bir yolculuktu ve yatta iki kızla sevişmek beni yormuştu.

17:30 - AKŞAM YEMEĞİ VE KUCAK DANSI

Benim kızlar beni uyandırdı ve akşam yemeği için restorana indik. Çeşit çeşit etin olduğu bir büfe karşıladı bizi. Elemanlardan birinin doğum günüymüş. Kızlar 'mutlu yıllar sana' şarkısını söyledikten sonra elemana kucak dansı yaptılar. Hepimiz kıskanç gözlerle izledik.