Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı

Cami minaresi dikkate alınarak su seviyesindeki artma ya da azalmasının fark edildiği barajda tahliye için baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasının ardındansa yükseklik yaklaşık 2 metre düştü. Su seviyesindeki bu azalmasının ardından Pusat köyündeki bazı evler de ortaya çıktı.
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