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Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 07:39 | Son Güncelleme

Sivas'taki Pusat Köyü'ndeki barajın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Kar yağışının da etkisiyle su seviyesi önemli oranda artış gösterdiği barajda su tahliyesi yapılmasının ardından su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı.

Cami minaresi dikkate alınarak su seviyesindeki artma ya da azalmasının fark edildiği barajda tahliye için baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasının ardındansa yükseklik yaklaşık 2 metre düştü. Su seviyesindeki bu azalmasının ardından Pusat köyündeki bazı evler de ortaya çıktı.

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nda su tahliyesi yapılınca, su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı.
Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin bir bölümü buzla kaplanan barajda, kar yağışı nedeniyle su seviyesi önemli oranda arttı.
Baraj suyu altında kalan Pusat köyündeki caminin minaresi dikkate alındığında su seviyesindeki artma fark edilen barajda, tahliye için baraj kapakları açıldı.
Kapakların açılmasıyla su seviyesi yaklaşık 2 metre düşünce Pusat köyündeki bazı evler ortaya çıktı.
Su altında kalan bir evin içerisinde bulunan eski değirmen taşı da dikkati çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Pusat Köyü pusat barajı

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