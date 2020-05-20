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Tüm mal varlıklarına el konulduğu iddiasına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni ve önde gelen işadamı konumundaki Rami Mahluf’un Esad'a seslendiği videoları sosyal medyada yayımlamasının ardından tüm mal varlıklarına el konulduğu iddiaları Adalet Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Tüm mal varlıklarına el konulduğu iddiasına yalanlama

Suriye Adalet Bakanlığı Facebook sayfasından şu açıklama yapıldı:

"Facebook'ta bazı sayfalar taraflı yabancı kaynaklara dayanarak Rami Mahluf’un tüm malvarlıklarına el konulduğuna dair Adalet Bakanlığına aitmiş gibi gösterilen sahte kararname yayımlamıştır. Adalet Bakanlığı bu bağlamda herhangi bir kararname çıkardığını yalanlıyor."

Suriye Adalet Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarının kasten sahte haberler yaydığını ve konuyu spekülasyon yaymak için istismar ettiğini söyledi.

Suriye İletişim Bakanlığı, kısa süre önce Mahluf’un telekomünikasyon şirketini 456 milyon dolara tekabül eden bir miktar ödeme yapması gerektiğine dair bilgilendirmişti.

Mahluf da Facebook sayfasından Devlet Başkanı Esad'a şirketinin vergiden muaf tutulması çağrısı yaptığı ve çalışanlarının istihbarat servisinin kötü muamelesine maruz kaldığını iddia ettiği videolar yayımlamıştı.

RIA Novosti'ye konuşan Suriye milletvekili Mari Bitar ise Devlet Başkanı'nın kuzenini diğer yurttaşlarla aynı yasalara tabi olduğu ve ödenmemiş vergilerin yatırılması talebinin sadece onu değil ilgili herkesi kapsadığını söylemişti.

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