HABER

"Tüm milletimiz yanınızdadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın kentteki üs bölgesini ziyaretinde telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlere hitaben "Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır." ifadelerini kullandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın üs bölgesinde telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlere hitaben "Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır." dedi.

Vali Toprak, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Fak Tepe üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Toprak, telefonla İçişleri Bakanı Soylu'yu arayarak üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

Soylu telefonda askerlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz oradaki kahraman arkadaşlarımız her birinin bayramını tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ortaya koyduğunuz sabır ve kararlılık tüm milletimizin rahat bir bayram geçirmesini, huzurlu bir hayat geçirmesini ve güvenli bir gelecek oluşturmasını sağlıyor. Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sağlık diliyorum herkese, huzur diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah sizi muhafaza etsin, Allah sizi korusun."

Terörle mücadeleyi etkin şekilde sürdüren Mehmetçik'i başarılarından dolayı tebrik eden Toprak, ardından eşi Funda Toprak ile kent merkezine dönerek, şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Terörle mücadelede şehit olan güvenlik korucuları Mehmet Yılmaz ve Yusuf Adıyaman ile 1996 yılında İl Özel İdaresinde çalışırken görev için gittiği Çukurca ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Naci Çiftçi'nin ailelerini ziyaret eden Toprak, bayramlarını kutladı.

Ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Toprak, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
İDO Bandırma terminalinde tatilcilerin dönüş çilesiİDO Bandırma terminalinde tatilcilerin dönüş çilesi
Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestilerBeyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Soylu bayramlaşma Hakkari Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak üs bölge ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.