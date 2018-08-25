HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın üs bölgesinde telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlere hitaben "Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır." dedi.

Vali Toprak, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Fak Tepe üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Toprak, telefonla İçişleri Bakanı Soylu'yu arayarak üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

Soylu telefonda askerlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz oradaki kahraman arkadaşlarımız her birinin bayramını tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ortaya koyduğunuz sabır ve kararlılık tüm milletimizin rahat bir bayram geçirmesini, huzurlu bir hayat geçirmesini ve güvenli bir gelecek oluşturmasını sağlıyor. Bayram demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Bütün milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sağlık diliyorum herkese, huzur diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah sizi muhafaza etsin, Allah sizi korusun."