Tüm öğretmenler aşı olabilecek mi? Öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı? Bakan Koca açıkladı!

Koronavirüs aşısı uygulamaları daha önce ayarlanmış olan aşı takvimine göre ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte pek çok öğretmen; öğretmenler aşı olacak mı, öğretmenler ne zaman aşı olacak gibi soruları merak edip araştırmaya koyuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki tüm öğretmenler aşı olabilecek mi?

TÜM ÖĞRETMENLER AŞI OLABİLECEK Mİ? ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK, ÖĞRETMENLERE AŞI RANDEVUSU AÇILDI MI?

Öğretmenler uzun süredir kendileri için aşı sürecinin ne zaman başlayacağını ve tüm öğretmenlerin aşı olup olamayacağını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu yeni açıklamada 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinden itibaren bütün öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini kamuoyuna açıkladı.

Bakan Koca konuyla ilgili "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla öncelikle aşı randevusu ekranına giriş yapmak gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra aşı randevusu ekranı karşımıza çıkmakta. Aşı randevusu ekranından istediğiniz aşı tercihini, hastane ve olmak istediğiniz saat tercihinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda MHRS Alo 182 hattını arayarak da koronavirüs aşı randevunuzu alabilirsiniz.

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