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Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Bakan Özer duyurdu

20.04.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iftar programında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Özer, yönetmelik çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini duyurdu. Yönetmelik yayınlandığı zaman eğitim program tarihi ve sınav program tarihinin paylaşılacağını belirtti.

Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Bakan Özer duyurdu

Öğretmenlerle iftar programında önemli açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanununa da değindi. Beykoz Küçüksu Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen programda öğretmenlerle iftar yapan Bakan Özer, "Öğretmenlere has bir kanunun hazırlanması bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 tarihinde 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

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"SON AŞAMAYA GELDİ"

"Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili hazırlıklar da son aşamaya geldi. Tüm STK'ların, tüm eğitim paydaşlarının görüşlerini aldık. İnşallah cuma günü itibarıyla yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da hem uzman öğretmenlik, hem başöğretmenlik ile ilgili eğitim program tarihini ve sınav program tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.

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Konuşmasının devamında Bakan Özer, "İstanbul, aslında çok avantajlı gibi görünse de öğretmen atamalarında genelde mahrum kalmış bir il olmuş. Onun için göreve geldikten sonra ilk atamada 2 bin 500 öğretmeni, son atamada ise yüzde 50'yi İstanbul'a verdik. Bundan sonraki atamalarda da İstanbul'daki öğretmen sayısı normal seviyeye gelene kadar yüzde 50 İstanbul'a atama yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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