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Tüm oklar yine Selman'a döndü! İşkence...

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 22:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, geçen yıl "rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele" iddiasıyla ülkesindeki üst düzey isimlere düzenlettiği operasyonda, gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddia edildi.

Tüm oklar yine Selman'a döndü! İşkence...

ABD'nin NBC News kanalı, ismini açıklamadığı eski ABD istihbarat yetkililerine dayandırarak yayımladığı haberde, Prens bin Selman'ın geçen sene düzenlettiği operasyonda, çok sayıda üst düzey isme işkence yapıldığı ileri sürüldü.

Haberde, yapılan operasyon dahilinde 11 prens, 4 bakan, onlarca eski bakan ve iş adamının, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, bu süre zarfında bu isimlere psikolojik ve fiziksel işkence uygulandığı belirtildi.

ZOR KULLANILDI VE İŞKENCE YAPILDI

Operasyonun "şantaj yapmak ve güç elde etmek için" yapıldığı kaydedilirken, "Gözaltına alınan kişilere zor kullanıldı ve işkence yapıldı." ifadeleri yer aldı.
Haberde, bin Selman yönetiminin, gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddialarını reddettiğine ve Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyükelçiliğinin ise konuya ilişkin soruları cevapsız bıraktığına yer verildi.

Suudi Arabistan'da yapılan bu operasyondan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Riyad'a yaptığı gizli ziyaret dikkati çekmişti.

GİZLİ ZİYARET

Kushner'in, gizli ziyarette bin Selman ile görüşmesi, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan kaynaklar üzerinden basına sızdırılmıştı.Bin Selman ismi son olarak 2 Ekim'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine gündeme geldi. ABD'de özellikle Kongre üyeleri, Kaşıkçı cinayetinin, bin Selman'ın haberi olmadan yapılmış olmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed bin Selman Suudi Arabistan Prens bin Selman

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