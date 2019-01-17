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Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 00:29 | Son Güncelleme

TÜM Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kuruluşunun tanıtım toplantısı düzenlendi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-TÜM Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kuruluşunun tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul Yeşilköy de bir otelde düzenlenen, sunuculuğunu Uğur Arslan ve Özlem Yıldız'ın yaptığı geceye Ak Parti İzmir milletvekili Cemal Beke, Ak parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Şehit Akif Hatunoğlu'nun eşi Semra Hatunoğlu, Hababam sınıfı oyuncuları, Willma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak gibi sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Açılış konuşmasını Tüm Şehit Çocukları Derneği başkanı Meltem Kaya yaptı. Kaya'ya konuşmasından sonra Semra Hatunoğlu plaket takdim etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ağabeyinin beresini ve çantasını derneğe hediye etti. Gecede Coşkun Sabah salondakilere konser verdi.

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