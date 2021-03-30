Tüm Seyahatlere Corona Testi Şartı

Almanya’ya hava yoluyla yapılan tüm seyahatlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düzenleme ilk aşamada 12 Mayıs 2021'e kadar geçerli olacak.

Test zorunluluğu Paskalya tatili öncesinde, Alman turistlerin her yıl büyük ilgi gösterdiği İspanya'nın tatil adası Mallorca'ya gidip gidemeyeceği tartışmaları sonrasında getirildi ve tüm ülkeleri içine alan bir şekilde genişletildi.

Böylece Alman hükümetince riskli bölgeler olarak tanımlananların dışında da Almanya'ya hava yoluyla giriş yapacak olan tüm yolcular, geldikleri ülkede Corona testi yaptıracak ve sonucunun negatif olduğunu ispat edecek. Testi olmayanlar Almanya’ya giriş yapamayacak. Testi pozitif çıkanlar ise bulundukları ülkede karantinaya alınacak.

Başbakan Angela Merkel, zorunlu olmadıkça keyfi, tatil amaçlı yurtdışına seyahat yapılmamasını istediğini söylemiş; ancak Paskalya’da insanların tatile gitmesinin yasaklanamayacağını belirtmişti.

Türkiye nasıl etkilenecek?

Türkiye’den gelen yolcular için geçerli olan koşullar bundan sonra da sürecek. Türkiye’den gelen yolculara Almanya‘ya girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor.