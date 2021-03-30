Tüm Seyahatlere Corona Testi Şartı

Almanya’ya hava yoluyla yapılan tüm seyahatlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düzenleme ilk aşamada 12 Mayıs 2021'e kadar geçerli olacak.
Test zorunluluğu Paskalya tatili öncesinde, Alman turistlerin her yıl büyük ilgi gösterdiği İspanya'nın tatil adası Mallorca'ya gidip gidemeyeceği tartışmaları sonrasında getirildi ve tüm ülkeleri içine alan bir şekilde genişletildi.
Böylece Alman hükümetince riskli bölgeler olarak tanımlananların dışında da Almanya'ya hava yoluyla giriş yapacak olan tüm yolcular, geldikleri ülkede Corona testi yaptıracak ve sonucunun negatif olduğunu ispat edecek. Testi olmayanlar Almanya’ya giriş yapamayacak. Testi pozitif çıkanlar ise bulundukları ülkede karantinaya alınacak.
Başbakan Angela Merkel, zorunlu olmadıkça keyfi, tatil amaçlı yurtdışına seyahat yapılmamasını istediğini söylemiş; ancak Paskalya’da insanların tatile gitmesinin yasaklanamayacağını belirtmişti.
Türkiye nasıl etkilenecek?
Türkiye’den gelen yolcular için geçerli olan koşullar bundan sonra da sürecek. Türkiye’den gelen yolculara Almanya‘ya girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor.
Almanya, ayrıca Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişe izin vermiyor. Sadece Almanya’da ikamet eden Türkler, iş görüşmeleri olan ve bunları kanıtlayanlar ve acil ailevi nedenlerden gelenler ülkeye giriş yapabiliyor.
Almanya’nın salgın hastalıklarla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) "riskli bölgeler" listesinde yer alan Türkiye, Alman hükümetinin Covid-19 salgını nedeniyle yurttaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardığı ülkeler arasında.
Almanya geçen Ağustos’ta Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını ‘özel düzenleme’ ile yumuşatmıştı. Ankara’nın ısrarlı girişimleri sonucunda Alman hükümeti Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’da tatile yeşil ışık yakmış, buraya yapılacak seyahatlere ilişkin uyarının, ‘Türk hükümetinin kapsamlı turizm ve hijyen konseptine harfi harfine uyulması koşuluyla’ kaldırıldığını açıklamıştı.
‘’Üçüncü dalga daha kötü olacak’’
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, üçüncü dalganın ilk iki dalgadan daha kötü olacağını gösteren açık emareler olduğu uyarısında bulundu; "Lütfen evinizde kalın, tatile gitmeyin. Önümüzde çok zorlu haftalar var" diye seslendi.
Wieler, mutasyona uğrayan Corona virüsünün yayılmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu gidişle Mayıs ayında günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir” ifadelerini kullandı.
Seyahat acenteleri iflasın eşiğinde
Corona virüsü salgını Almanya'daki turizm sektörünü derinden sarsıyor. Sektör temsilcileri son bir yılda 200 binden fazla kişinin işini kaybettiğini, yüzde 75 oranında ciro kayıpları yaşandığını belirtiyor.
Seyahat acentelerinin yaklaşık yüzde 90’ının iflasın eşiğinde olduğuna dikkat çekilirken, 2021 yazı "yeni bir başlangıç için son umut" olarak tanımlanıyor.
Ancak hükümet yetkilileri, yaz sezonu konusunda şimdilik temkinli açıklamaları tercih ediyor. Başbakan Merkel’in sağ kolu olarak bilinen Devlet Bakanı Helge Braun, en erken Ağustos ayından itibaren yeniden seyahat etmenin mümkün olacağını söyleyerek, turizmcilerin keyfini kaçırdı. "Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız" diyen Braun, aşılama sürecine bağlı olarak yeni vaka sayılarının düşmesinin uzun süreceğini, o nedenle normal bir yaz geçirme koşullarının daha oluşmadığını açıkladı.