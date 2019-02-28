HABER

Tüm sırlarını ortaya döktü! Trump'ın eski avukatı her şeyi bir bir anlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2019 01:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca avukatlığını yapan Michael Cohen, kongre karşısında ifadesi sona erdi. Cohen, Trump’ın “ırkçı ve üçkağıtçı” olduğunu iddia etti. Cohen, Trump’ın seçimi kazanacağını tahmin etmediği için şirketinin, seçim kampanyası sırasında Ruslara görüşmelere devam etmesine müsaade ettiğini söyledi.

Tüm sırlarını ortaya döktü! Trump'ın eski avukatı her şeyi bir bir anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca avukatlığını yapan Michael Cohen, kongre karşısında ifadesi sona erdi. Cohen, yalan ifade vermek, yasa dışı para ödemek, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten 3 yıl hüküm giymişti. Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Cohen, Başkan Trump için “ırkçı, üçkağıtçı” gibi ifadeler kullandı. Cohen, Trump’ın kendi reklamını yapmak için aday olduğunu ve seçileceğini tahmin etmediğini iddia etti.
Oturumun ilk bölümünde yazılı ifadesini okuyan Cohen, Trump’ın ilişkisi olan iki kadına seçim kampanyası sırasında şahsen “susma parası” verdiğini iddiasını tekrarladı. Cohen, Trump’ın daha sonra kendisine bu parayı geri ödediğini belirtti. İddialarını kanıtlamak isteyen Cohen, komisyona, Trump’ın kendisine yazdığı banka çekini sundu.

AW634387_03

"TRUMP YALAN SÖYLEMEM GEREKTİĞİNİ İMA ETTİ"

Trump’ın Rusya’daki projeleri için görüşmeleri sağladığı iddia edilen Cohen, kongreye bu görüşmelerle ilgili daha önce verdiği ifadelerde yalan söylediğini itiraf etti. “Moskova Projesi” ile ilgili görüşmelerin, seçim kampanyası sırasında devam ettiğini söyleyen Cohen, “Benim faal şekilde Rusya’da onun adına müzakerelerde bulunduğum dönemde, seçim kampanyası sırasında yaptığımız görüşmelerde gözümün içine bakıp, ‘Rusya’da bir işimiz yok’ der, sonra da çıkıp Amerikan halkına aynı şekilde yalan söylerdi. Kendi tarzında bir anlamda bana da yalan söylememi söylüyordu” ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAZANACAĞINI TAHMİN ETMİYORDU"

Cohen, Trump’ın seçim kampanyası boyunca Moskova projesi görüşmelerinden haberdar olduğunu iddia ederek, “Bu konuda yalan söyledi çünkü seçimi kazanmayı beklemiyordu. Yalan söyledi çünkü Moskova emlak projesinden yüz milyonlarca dolar para kazanacaktı” ifadelerini kullandı. Trump’ın seçimlere kendi reklamı için girdiğini söyleyen Cohen, “Bu ülkeyi yönetmek isteği ya da niyeti yoktu, sadece kendisini pazarlamak, servetini ve gücünü büyültmek istiyordu” dedi.

"TRUMP IRKÇIDIR"

Trump’ın ırkçı olduğunu ifade eden Cohen, Trump’ın kendisine, “Siyah biri tarafından yönetilen ve pislik çukuru olmayan bir ülke söyle bana” dediğini iddia etti. Cohen ayrıca Trump’ın, “Siyahlar bana hiçbir zaman oy vermez, çünkü aptallar” dediğini aktardı. (İHA)

AW634387_02

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Theresa May artık sözünü tutmak sorunda! Ezici çoğunlukla kabul edildiTheresa May artık sözünü tutmak sorunda! Ezici çoğunlukla kabul edildi
72 yıllık sorun: Keşmir72 yıllık sorun: Keşmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Michael Cohen Kongre

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Theresa May artık sözünü tutmak sorunda! Ezici çoğunlukla kabul edildi

Theresa May artık sözünü tutmak sorunda! Ezici çoğunlukla kabul edildi

Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

Hindistan'a ait askeri helikopter düştü!

Yunanistan'da 4 büyüklüğünde deprem

Komşuda korkutan deprem!

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine istifasını geri çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.