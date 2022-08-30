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Tüm şişkinliklerinizi tamamen geçiriyor! Ödem attıran içecek tarifi

30.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta bulunan şişkinlikler, ödemler rahatsız edici olabiliyor. Herkeste görülebilen bu ödemleri atmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak bu yöntemler istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Evde uygulayacağınız yöntemler ile ödemden çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Ödem nasıl atılır? Diye merak ediyorsanız işte cevabı…

Tüm şişkinliklerinizi tamamen geçiriyor! Ödem attıran içecek tarifi

Ödem, damar içinde dolaşan sıvının damarların dışına sızması sonucunda doku araları ile cilt altında sıvı birikmesidir. Aşırı kilo, stres, toksin maddelerinin artışı ödeme neden olmaktadır. İdeal kilosuna yakın olan kişilerde ödem geçici bir problemken vücut ağırlığı fazla olan kişilerde daha uzun süre baş edilmesi gereken bir sorun haline gelmektedir. Bu nedenle kilo kaybettikçe vücuttaki ödemden kurtulmakta mümkündür. Ödemden kolayca kurtulmak adına bol su içmek, tuzdan uzak durmak ve ödem attıran besinler tüketmek gerekir.

ÖDEM ATTIRAN İÇECEK

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Malzemeler

2 limon
1 kırmızı elma
1 tutam taze nane
1 şişe soda
Buz
(Arzu edilirse 1 çubuk tarçın)

Yapılışı

1 limonu sıkın, elmayı ve diğer limonu halka halka kabuklarıyla dilimleyin.
Nane yapraklarını ekleyin, buzu ekleyin.
En son sodayı ekleyip karıştırın.
Soğuk tüketin

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