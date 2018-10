"Tüm Suriyelilerin içinde olacağı kalıcı bir barış istiyoruz"

Yıldırım, Türkiye’nin, “İnsanı yaşat ki dünya yaşasın” anlayışıyla çalıştığına ve bu konuda dünyadan bir yardım almadığına dikkati çekerek, "30 milyar doların üzerinde bugüne kadar bir bütçe kullandık. Bundan sonra da aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Yeter ki Suriye'de bir an önce sorunlar ortadan kalksın. Tüm Suriyelilerin içinde olacağı kalıcı bir barışın, yeni bir aydınlık günün başlamasını istiyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 2008 krizinin etkilerinin bitmediğinin altını çizerek, "Dünya yüzde 2,5'in altında büyüyor. Yüzde 2,5'in altında büyüme demek; yıllık enflasyonu kattığınızda büyüme değil, küçülme demektir. Dünyanın küçülmesinin doğuracağı sonuç ortadadır. Sadece gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan, az gelişmiş ülkelerin de umutlarının, beklentilerinin çok daha gelecek yıllara terk edilmesi demektir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, gelişmiş ülkelerin kaynak ve altyapı ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerin bunu yapamadığını belirtti.

Kaynakların ihtiyaç sahibi ülkelere verilmesine vurgu yapan Yıldırım, "Bölgesel ve küresel refahı, huzuru elde etmenin, düzensiz göçü önlemenin, terörü ortadan kaldırmanın yolu finans kaynaklarını ihtiyacı olan ülkelere tahsis etmektir. Yoksa sınırlarınızı kapatarak, gümrük kapılarından geçişi önleyerek, küresel sorunları önlemeniz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, göç eden insanın daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak için her yolu deneyeceğini söyleyerek, "Biz her gün denizden yüzlerce insan topluyoruz. Hayatını riske atarak Afrika'dan, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan insanlar akın akın Türkiye'ye geliyor. Avrupa'ya geçmek için her türlü zorluğu, riski göz önüne alıyor." dedi.