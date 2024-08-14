Tüm sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor: Otomobilinde unuttuğu su şişesi faciaya yol açıyordu!

Arabalarda bırakılan nesnelerin daha önceden çok defa patlama veya yangına yol açtığı biliniyor. Ancak Bursa'da yaşanan bir olay sonrası hiç akla gelmeyecek bir nesne az kalsın bir faciaya yol açıyordu.

SU ŞİŞESİ YANGIN ÇIKARIYORDU

ATV'de yer alan bir habere göre, Bursa'da bir sürücü otomobilini bırakarak bir yere kadar gitti.

Sürücü araca döndüğünde rabanın ön tarafında bulunan su şişesinin az kalsın yangın çıkaracağını fark etti.

Otomobil sürücüsü su şişesinin altında bulunan kağıda mercek görevi görerek yakmaya başladığı anları kayıt altına aldı.