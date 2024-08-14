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  4. Tüm sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor: Otomobilinde unuttuğu su şişesi faciaya yol açıyordu!

Tüm sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor: Otomobilinde unuttuğu su şişesi faciaya yol açıyordu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.08.2024 08:35
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü arabanın ön tarafına su şişesi koydu. İşini halletmek için bir yere kadar giden sürücü arabaya döndüğünde facianın kıyısından döndüğünü fark etti. Uzmanlar sıcak ve güneşli havalarda bunun yapılmaması konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İşte haberin tüm detayları!

Tüm sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor: Otomobilinde unuttuğu su şişesi faciaya yol açıyordu!

Arabalarda bırakılan nesnelerin daha önceden çok defa patlama veya yangına yol açtığı biliniyor. Ancak Bursa'da yaşanan bir olay sonrası hiç akla gelmeyecek bir nesne az kalsın bir faciaya yol açıyordu.

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SU ŞİŞESİ YANGIN ÇIKARIYORDU

ATV'de yer alan bir habere göre, Bursa'da bir sürücü otomobilini bırakarak bir yere kadar gitti.

Sürücü araca döndüğünde rabanın ön tarafında bulunan su şişesinin az kalsın yangın çıkaracağını fark etti.

Otomobil sürücüsü su şişesinin altında bulunan kağıda mercek görevi görerek yakmaya başladığı anları kayıt altına aldı.

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Bursa
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