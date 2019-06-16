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Tüm Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınına kilitlendi

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını bu akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak.

Tüm Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınına kilitlendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını bu akşam gerçekleştirilecek.

Ortak yayın, saat 21.00’de başlayacak ve tüm kanallara açık olacak.

Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı ortak yayında, moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak.

Canlı yayın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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