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  4. Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde duruşma tarihi belli oldu

Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde duruşma tarihi belli oldu

08.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47), çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile tutuksuz sanık Zekeriya Okşen (40), 21 Eylül'de ilk kez hakim karşına çıkacak.

Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde duruşma tarihi belli oldu

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büyükşen çiftinin aynı mahallede oturan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi Esra Taş'ın, ayrılma nedeni olarak Hüseyin K.'nin annesi ve babasını sorumlu tuttuğu ve adresin karıştırılması sonucu da Büyükşen çiftinin öldürüldüğü belirlendi. 

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede; azmetrici olarak tutuklu sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3'er yıla kadar yargılanmaları talep edildi. Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.  Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ddianame kabul edildi, sanıkların yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak.

(DHA)

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