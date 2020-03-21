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Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına 3. günde de tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 21:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından bugün de tüm Türkiye saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti.

Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına 3. günde de tam destek

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’da alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti.

Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.

Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Çalışanları alkış

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