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Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 21:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti.

Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için vatandaşlar alkış tuttu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00’da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM
Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00’da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım" paylaşımını yaptı.


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Fahrettin Koca alkış Sağlık Çalışanları

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