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  4. Tüm Türkiye fenomen çobanın seçim sonrası yazdığı sitem dolu şiirini konuşmuştu! Şimdi de yeni videosu izlenme rekoru kırdı...

Tüm Türkiye fenomen çobanın seçim sonrası yazdığı sitem dolu şiirini konuşmuştu! Şimdi de yeni videosu izlenme rekoru kırdı...

22.07.2024 23:36
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Geçtiğimiz yerel seçimlerde muhtarlığa adaylığını koyan ve aldığı 29 oy ile kaybeden çoban Aydın Battal, o dönem kendisine oy vermeyen baldız ve bacanağına yazmış olduğu şiirle tüm Türkiye'de konuşulmuştu. Bir diziden 3 bölümlük teklif dahi alan Battal'ın 'Neden fakirim' isimli videosu izlenme rekoru kırdı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde yerel seçimlerden sonra aldığı oy oranı ve sitem dolu şiiri ile haber olan çoban Aydın Battal, bir dizide 3 bölüm için teklif almış ve dizide de şiirlerinde olduğu gibi muhtar adayı rolünde oynamıştı. Dizi çekimlerinden sonra hayatının bir bölümü belgesel olan Battal, 'Neden fakirim' konulu videosuyla da sosyal paylaşım sitelerinde en çok izlenen ve takip edilenler arasında yer aldı.

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"YÜZDE 50 PARADAN, YÜZDE 50 ZİHİNDEN FAKİRİM"

Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, üzerinde üç yük olduğunu söylediği ve fakirliğinin araştırılmasını istediği video ile ilgili olarak, "Benim videolarım dolaşımda. Ben yüzde 50 paradan yana fakirim, yüzde 50 oranda da zihinden fakirim ama hayatın tadını çıkarıyorum" dedi.

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"HAYATIN TADINI ALIYORUM"

Zenginlerin kendisi gibi hayattan zevk alamayacağını da sözlerine ekleyen Battal, "Hayatın tadını alıyorum. Bir zengin benim gibi yaşayıp zevk alamaz. Ben de onlar gibi yaşayıp sanırım hayattan keyif alamam. Ben böyle seviyorum" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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seçim Muhtar Kırşehir
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