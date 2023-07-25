Tüm Türkiye'nin konuştuğu 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz umduğunu bulamadı! Pes etmeyip hayalinin peşinden koşmaya devam ediyor

Hastanede kendini herkese 'pratisyen hekim' olarak tanıtıp ameliyatlara giren Ayşe Özkiraz yakalanıp diplomasının sahte olduğu anlaşılınca hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanmıştı. Dava sürecinde ise Özkiraz her fırsatta pişmanlığını dile getirip tahliyesini istedi ve gerçek doktor olmak için sınavlara çalışacağını ifade etti.

HEDEFİNİ AYLAR ÖNCESİNDEN ORTAYA KOYDU

Tahliye edildikten sonra Özkiraz, hayalini "Sınav başvurumu yaptım 17 Haziran'ı bekliyorum. Dilerim Tıp Fakültesi'ni kazanacak bir puanım olur.” sözleriyle dile getirdi.

YKS'YE GİRDİ

Özkiraz 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS'ye girdi ve YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Sınava giren 3 milyon 532 bin kişiden biri olan, doktor olma hayaliyle yanıp tutuşan Ayşe Özkiraz da puanını öğrendi.

HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Sınav sonucuna göre Özkiraz tıp fakültesi için yeterli puanı alamadı. Özkiraz'ın ise hayalinin peşinden koşmayı bırakmayıp puanı başka bölümlere yetse de tıp fakültesi için 1 yıl daha hazırlanmayı düşündüğü ifade ediliyor.



