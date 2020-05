Tüm Türkiye Ramazan Bayramı’nı Evde Geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı normalleşme takvimiyle 23-24-25-26 Mayıs günlerindeki Ramazan Bayramı’nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nde telekonferans sistemiyle yapılan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Cumhurbaşkanı, canlı yayımlanan ‘’Ulusa Sesleniş’’ konuşmasıyla Corona virüsü salgınıyla ilgili yeni normalleşme takvimi kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye’nin normalleşme süreci açısından “Küresel düzeydeki salgın tehdidinin ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak sınırlarımızı dışarıya tamamiyle kapatıp günlük hayatını tamamen durdurarak yıllarca bekleyemeyiz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelecektir” dedi.

Türkiye’de henüz Corona virüsü salgını riski geçmediğini ve bu yeni dönemi “Kontrollü Sosyal Hayat” olarak adlandırdıklarını işaret eden Erdoğan, “Salgınla ilgili her gün açıkladığımız hasta ve ölüm oranının yatay düzeye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkün. Salgın seyrinde olumsuz gelişme olursa bazı tedbirleri daha sert şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımızdan hem kendi sağlıkları için hem de ekonominin çarklarının dönmesi için kurallara uymalarını tekrar tekrar rica ediyorum. Bu, her birimizin destek vermemiz gereken, kurallara riayet etmemiz gereken, dikkatini ve hassasiyetini koruması halinde neticeye ulaşabileceğimiz bir mücadeledir. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci, kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için her birlikte sahiplenmeliyiz” diye konuştu.