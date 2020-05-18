Tüm Türkiye Ramazan Bayramı’nı Evde Geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı normalleşme takvimiyle 23-24-25-26 Mayıs günlerindeki Ramazan Bayramı’nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nde telekonferans sistemiyle yapılan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Cumhurbaşkanı, canlı yayımlanan ‘’Ulusa Sesleniş’’ konuşmasıyla Corona virüsü salgınıyla ilgili yeni normalleşme takvimi kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye’nin normalleşme süreci açısından “Küresel düzeydeki salgın tehdidinin ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak sınırlarımızı dışarıya tamamiyle kapatıp günlük hayatını tamamen durdurarak yıllarca bekleyemeyiz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelecektir” dedi. Türkiye’de henüz Corona virüsü salgını riski geçmediğini ve bu yeni dönemi “Kontrollü Sosyal Hayat” olarak adlandırdıklarını işaret eden Erdoğan, “Salgınla ilgili her gün açıkladığımız hasta ve ölüm oranının yatay düzeye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkün. Salgın seyrinde olumsuz gelişme olursa bazı tedbirleri daha sert şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımızdan hem kendi sağlıkları için hem de ekonominin çarklarının dönmesi için kurallara uymalarını tekrar tekrar rica ediyorum. Bu, her birimizin destek vermemiz gereken, kurallara riayet etmemiz gereken, dikkatini ve hassasiyetini koruması halinde neticeye ulaşabileceğimiz bir mücadeledir. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci, kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için her birlikte sahiplenmeliyiz” diye konuştu.

Erdoğan, “yeni normalleşme adımları” olarak ifade ettiği takvime göre Ramazan Bayramı’nda tüm Türkiye için sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. “Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır” diyen Erdoğan’ın açıklaması doğrultusunda, 23-24-24-26 Mayıs günlerinde Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde sakağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü ise 10 Mayıs ve 17 Mayıs günlerinde olduğu gibi 65 yaş ve üstündeki nüfusa ise sokağa çıkma hakkı tanındı. Erdoğan, “24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler” ifadesini kullandı. Camilerde 29 Mayıs’ta yeniden Cuma namazı kılınacak Erdoğan, “29 Mayıs Cuma günü müftülükler ve valilikler tarafından şartları uygun olarak belirlenmiş camileri ibadete açıyoruz” açıklaması da yaptı. Böylece Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 16 Mart Pazartesi günü kamuoyuna duyurduğu üzere, cemaat ile namaz kılınmasına kapatılmış durumdaki camiler yeniden toplu ibadete açılacak.

Türkiye’de Corona virüsü salgını başladıktan sonra en son 13 Mayıs Cuma günü camilerde cemaat ile Cuma namazı kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 20 Mart’ta Cuma namazı kılınmamasının ardından 27 Mart’ta Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Millet Cami’nde seçilmiş bir grup ile birlikte Cuma namazı kılmıştı. Bu Cuma namazı Diyanet TV aracılığıyla canlı yayınlanınca, kamuoyunda tepkiye yol açmış ve uygulamaya devam edilmemişti. Erdoğan, 29 Mayıs’ta camilerde yeniden cemaatle ibadete başlanmasıyla ilgili “Bir süre öğlen ve ikindi vakitlerde cemaatle namaz kılınacak. Diğer vakitlerde bireysel namaz uygulaması sürecektir” dedi. Dolayısıyla sabah, akşam ve yatsı namazlarında camilerde cemaatle ibadet yapılmayacak. 15 ildeki giriş-çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı Erdoğan, “15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır” bilgisini de verdi. Türkiye’de 18 Nisan Cumartesi günü itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş-çıkış yasağı uygulaması hayata geçirilmişti. Bu illerdeki vatandaşlardan zorunlu hallerde seyahat etmesi gerekenlerce ise valiliklerden izin alınması şartı getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak için yürürlüğe konulmuş kara, hava ve deniz yolu ile yapılan tüm giriş-çıkış yasağı uygulamasını 3 Mayıs Pazar gününe kadar uygulamıştı. Ardından kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar alması bakımından 31 il için geçerli yasağı ilk önce 4 Mayıs Pazartesi saat 24.00’a kadar uzatmıştı. Erdoğan, 4 Mayıs’taki kabine toplantısı sonrasında, 7 ilde giriş-çıkış yasağı uygulamasını kaldırmaya karar verildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da giriş-çıkış yasağı uygulamasını 4 Mayıs saat 24.00 itibariyle sonlandırdıklarını duyurmuştu. Ancak Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il 19 Mayıs saat 24.00’e kadar yasak sürecekti.

Erdoğan, 11 Mayıs’taki kabine toplantısı sonrasında ise, 9 ilde daha seyahat kısıtlamasını kaldırma kararı alındığını duyurmuştu. Böylece 20 Mayıs’a kadar seyahat yasaklı kent sayısı 15’e düşmüştü. İçişleri Bakanlığı, 11 Mayıs saat 24.00 itibariyle Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlamasına son verildiğini bildirmişti. Bugün ise halen giriş-çıkış yasaklı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak için 15 günlüğe daha seyahat kısıtlamasına devam kararı alındı. Okullara dönüş yok, uzaktan eğitim 19 Haziran’da bitecek Erdoğan, normalleşme takvimi bakımından eğitim konusunda ise, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar için eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımız bünyesinde yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir” açıklamasını yaptı.

Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecini 2019-2020 eğitim-öğretim takviminde öngörülmüş son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam ettireceklerini bildirdi. MEB’in açıklamasında, “Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir” denildi. Çay hasadı için 20 Mayıs itibariyle yolculuk yapılabilecek Erdoğan, Karadeniz bölgesine çay hasadı için diğer illerden gitmek isteyenlere ise, 31 ilde devam etmekte olan ve 19 Mayıs saat 24.00 itibariyle sona erecek sokağa çıkma yasağı uygulaması bitiminde izin verileceğini açıkladı. Dolayısıyla 15 ilde devam edecek seyahat kısıtlaması uygulamasında çay hasadı gerekçesiyle Karadeniz’e gideceklere izin verilecek. Erdoğan, açık cezaevlerinde salgın sebebiyle izne gönderilmiş durumdaki 60 bin mahkuma ise Mayıs ayı sonunda dolacak izin sürelerine ilaveten 2 ay daha izin verildiğini açıkladı. Dolayısıyla söz konusu mahkumlar, 1 Ağustos’a kadar izinli sayılmaya devam edecek.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek rehberleri yayınlandığını ve tüm iş yerlerinde içeri giriş noktalarında içeri girebilecek kişi sayısını gösterecek afişler asılması gerektiğini ifade etti. Corona virüsü salgınında sağlık hizmetleriyle ilgili yeni kuruluşları da hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, 21 Mayıs’ta Japonya Başbakanı Abe ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ni hizmete açacaklarını belirterek, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni 29 Mayıs’ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’ni ise 31 Mayıs'ta hizmete açacaklarını anlattı. 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladığını söyledi. Bunun yanı sıra ekonomik tedbirleri de uyguladıklarını anlatan Erdoğan, osyal koruma kalkanı ile şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteğiyle 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Böylece son 2 ayda 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.