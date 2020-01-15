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  4. Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Ailesinin çektiği TikTok videoları sayesinde hayatımıza giren ve sürekli bir şeyler yiyen sefalet bebek sosyal medyanın sevgilisi oldu. İşte gönüllerin birincisi sefalet bebek...

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Bazı dönemler, bazı karakterler sosyal medyanın gündemine bir anda oturuyor. Bir TikTok videosu ile hayatımıza giren ve herkesin kalbini kazanan 'Sefalet Bebek' de bunlardan biri. Sefalet lakabı, ekmek kemiren 'Sefalet Köpek'ten geliyor. Çünkü Sefalet Bebek meşhur olduğu videoda, tıpkı lakabını aldığı Sefalet Köpek gibi ekmek kemiriyor. Sadece ekmek de değil. Sefalet bebeğin taze soğan, tavuk dürüm ve hatta karton kutu kemirdiği görüntüleri bile var. İşte her yönüyle sosyal medyanın yeni fenomeni Sefalet Bebek.

İşte Sefalet Bebek ilk defa bu video ile hayatımıza girdi...

Ardından sefalet bebeğin soğan emerken, ekmek ve dürüm yerkenki videoları geldi.

Kolaj videoları yapıldı…

Son olarak ekmeğe ne kadar düşkün olduğunu bizzat babası sayesinde anladık.

Sefalet lakabını merak edenler olabilir, ekmek kemiren halini gördüğümüz meşhur sefalet köpekten geliyor bu isim.

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Twitter'da 'Sefalet Bebek' ile ilgili yapılan yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
sefalet bebek sosyal medya

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