Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Bazı dönemler, bazı karakterler sosyal medyanın gündemine bir anda oturuyor. Bir TikTok videosu ile hayatımıza giren ve herkesin kalbini kazanan 'Sefalet Bebek' de bunlardan biri. Sefalet lakabı, ekmek kemiren 'Sefalet Köpek'ten geliyor. Çünkü Sefalet Bebek meşhur olduğu videoda, tıpkı lakabını aldığı Sefalet Köpek gibi ekmek kemiriyor. Sadece ekmek de değil. Sefalet bebeğin taze soğan, tavuk dürüm ve hatta karton kutu kemirdiği görüntüleri bile var. İşte her yönüyle sosyal medyanın yeni fenomeni Sefalet Bebek.

İşte Sefalet Bebek ilk defa bu video ile hayatımıza girdi...

Ardından sefalet bebeğin soğan emerken, ekmek ve dürüm yerkenki videoları geldi.

ekmek bebek kendinden büyük ekmek yiyo pic.twitter.com/urU6zggvXP — raemundo っ◔◡◔っ (@porpiltortil) December 28, 2019

Kolaj videoları yapıldı…

sefalet baby compilation • ₊°✧︡ ˗ ˏ ˋ pic.twitter.com/P32tj20teO — BABIL MINAJ ???? (@tuhalzopal) December 29, 2019

Son olarak ekmeğe ne kadar düşkün olduğunu bizzat babası sayesinde anladık.

Sefalet lakabını merak edenler olabilir, ekmek kemiren halini gördüğümüz meşhur sefalet köpekten geliyor bu isim.

Twitter'da 'Sefalet Bebek' ile ilgili yapılan yorumlar...



