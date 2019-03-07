HABER

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kuşadası polisi, 18 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini takip sonucu yakaladı.Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye’de aranan İ.Ç.(35) isimli cezaevi firarisiyle ilgili ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, cezaevi firarisinin kullandığı ileri sürülen bir aracı takibe aldı.

Kuşadası polisi, 18 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini takip sonucu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye’de aranan İ.Ç.(35) isimli cezaevi firarisiyle ilgili ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, cezaevi firarisinin kullandığı ileri sürülen bir aracı takibe aldı. Kuşadası girişinde durdurulan özel otomobilin sürücüsü U.K. adına sahte kimlik belgesi göstermesine rağmen polisin yaptığı sorgulama ve teknik parmak izi incelemesinde sahte kimlik gösteren sürücünün 18 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İ.Ç. polisteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...
Tekirdağ'da dorse hırsızlığına 1 tutuklamaTekirdağ'da dorse hırsızlığına 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.