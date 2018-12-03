AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adayların belirlenmesi sürecindeyiz. Herkesin merakla beklediği bu süreç belki biraz uzamış olabilir. Ama en küçük ilçemize varana kadar tüm Türkiye'de hassasiyetle çalışmaktayız." dedi.

Şahin, Selçuklu Kongre Merkezi'nde partisinin aday gösterdiği mevcut Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Tanıtım Toplantısı'nda, Konya'nın Türkiye'de örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Konya için çok sıkı bir şekilde çalışmaları gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Konya'nın Türkiye'de en çok oy alan şehir olmasını hedeflememiz gerekiyor. Bu hedef hiç zor bir hedef değil. Daha önce yaptık ve yine yapabiliriz. O yüzden hedefimizi yüksek tutacağız ve Konya'yı yerel seçimde en yüksek oy alarak birinci il olarak çıkaracağız. Büyükşehir belediye başkanımızın açıklanmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarımızın açıklanması aşamasındayız. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle kim aday olursa olsun hep beraber tüm adaylarımızın arkasında teşkilatımızla beraber kenetlenerek bir ve beraber olarak çalışmamızdır. Eğer biz çalışırsak, bir ve beraber olursak, mutabakatla vardığımız kararların arkasında yine mutabakatla durursak, alamayacağımız hiçbir ilçemiz yok. Bundan eminiz."