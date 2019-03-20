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Tüm Türkiye’yi buluşturan Çanakkale videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

Tokat’ta ‘Onbeşliler Diyarından Çanakkale Şehitlerine Vefa Projesi’ kapsamında 81 ilden yüzlerce öğrenci kamera karşısına geçerek Çanakkale Klibi hazırladı.Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de yer aldığı ‘Onbeşliler Diyarından Çanakkale Şehitlerine Vefa Projesi’ kapsamında Osmaniye’den Kayseri’ye, Adana’dan Bingöl’e, Adıyaman’a, Batman’a, Şanlıurfa’ya kadar yüzlerce öğrenci kamera karşına geçerek şehitlerini andı.

Tüm Türkiye’yi buluşturan Çanakkale videosu

Tokat’ta ‘Onbeşliler Diyarından Çanakkale Şehitlerine Vefa Projesi’ kapsamında 81 ilden yüzlerce öğrenci kamera karşısına geçerek Çanakkale Klibi hazırladı.
Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de yer aldığı ‘Onbeşliler Diyarından Çanakkale Şehitlerine Vefa Projesi’ kapsamında Osmaniye’den Kayseri’ye, Adana’dan Bingöl’e, Adıyaman’a, Batman’a, Şanlıurfa’ya kadar yüzlerce öğrenci kamera karşına geçerek şehitlerini andı. Videoda öğrencilerin yaşadıkları illerdeki Çanakkale şehitlerinin ölümsüzlüğünü hep bir ağızdan “Burada” diyerek ölümsüzleştirdiği anlar ve İstiklal Marşı’nın dizelerini okudukları anlar yer aldı. Videonun açılışında konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “18 Mart 1915 Türk Tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan da öte, inanç, azim ve yiğitçe örülmüş bir destanın tarihidir. Onbeşliler diyarından tüm Türkiye’ye selam olsun” ifadelerinde bulundu.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren okulların katılımıyla oluşturulan videoda Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de yer aldı. Küçükali, “Çanakkale olağanüstü bir savaştır. Geçmişe gücünü ve ihtişamını iade etti, vatanı ebedi vatanımız kıldı. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.
Projedeki asıl hedeflerinin birlik beraberlik oluşturmak ve öğrencilerin sesinden Çanakkale Ruhunu yeniden diriltmek olduğuna vurgu yapan Tokat’ta özel bir okulda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapan projenin koordinatörü Ümmühan Uğurlu: “Çanakkale inanç ile imkanın çarpıştığı bir savaş oldu. Bu savaşta yüzlerce daha 15’ini doldurmamış öğrenciler şehit oldu. Yıllarca birçok okul mezun veremedi. Bu düşünce ile 81 ildeki öğrencileri bir araya getirmeye çalıştık. 81 ildeki milli eğitim öğretmenleri ile iletişime geçip bu projeye desteklerini istedik ve hepsi gönüllü bir şekilde bize destek olacaklarını söylediler. Bir birlik beraberlik oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerin sesinden Çanakkale Ruhunu yeniden diriltmeyi hedefledik. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Destek veren tüm okullara, öğretmenlerimize, öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Projede bazı okullarımız Çanakkale şehitleriyle seslendiler. Bazılarında dizeler söylediler, İstiklal Marşı’ndan kıtalar söylediler ve bize destek oldular” şeklinde konuştu.
Hazırlanan klip, Tokat ile birlikte projeye destek veren okullar tarafından bugün sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Tüm Türkiye’yi buluşturan Çanakkale videosu

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