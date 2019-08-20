HABER

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da gazeteciden öğretmene, iş adamından siyasilere kadar birçok kişi sosyal medya özerinden çağrıda bulanarak tüm Türkiye’yi Şuhut ilçesinden Kocatepe’ye 25 Ağustos tarihinde yapılacak “Zafer Yürüyüşü”ne davet etti.Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar’da bulunan Kocatepe’ye 25 Ağustos Günü “Zafer Yürüyüşü” gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar’da gazeteciden öğretmene, iş adamından siyasilere kadar birçok kişi sosyal medya özerinden çağrıda bulanarak tüm Türkiye’yi Şuhut ilçesinden Kocatepe’ye 25 Ağustos tarihinde yapılacak “Zafer Yürüyüşü”ne davet etti.
Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar’da bulunan Kocatepe’ye 25 Ağustos Günü “Zafer Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Şuhut İlçesi Çakırözü Köyü’nden gece saat 00.00’de başlayacak ve yaklaşık 10 kilometre süren yürüyüş için sosyal medyada kampanya başlatan Alan Kılavuzu Habib Akalın, kurtuluş savaşı dönemlerinde kullanılan askeri üniforma ile Şuhut Atatürk evi önünden tüm Türkiye’ye çağrıda bulunarak herkesi Kocatepe’ye yapılacak yürüyüşe davet etti. Alan Kılavuzu Akalın ile birlikte Afyonkarahisar’ın ileri gelen gazetecileri, işadamları, öğretmenler, tarihçiler ve bir sürü isim sosyal medya üzerinden çağrıda bulunup herkesi Kocatepe’ye davet ettiler. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler her kesim tarafından büyük beğeni topladı.
25 Ağustos akşamı Şuhut Çakırözü Köyü’nde düzenlenecek programa Türkiye’nin tüm illerinden binlerce vatandaşın katılması beklenirken, gece yarısı başlayacak yürüyüş sabaha karşı bin 874 rakımlı Kocatepe’de son bulacak. Kocatepe Yürüyüşüne katılanlara yol güzergahı üzerinde battaniye dağıtılarak çorba ikramında bulunulacak. Ayrıca Çakırözü Köyü’nde başlayan yürüyüş ile birlikte Atlı Birlikler de Kocatepe’ye ulaşarak buradan aldıkları Türk bayrağı ve toprağı 9 Eylül’de İzmir’e ulaştırmak üzere yola çıkacak.

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler

Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’ye davet ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Açıklandı

Ümraniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Adıyaman'da 5 hektarlık alandan milyonlarca fosil çıktı

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif

Zonguldak'ta bir mahallenin 'kamyon' isyanı!

Bir mahalle ayağa kalktı! Yolu kapattılar

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.