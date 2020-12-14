Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık, göletteki balıkları da vurdu

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle barajlarda ve göletlerde sular çekilmeye devam ederken, balıklar da ölmeye başladı. Bu kapsamda Kastamonu’da balıkların öldüğü Çiğdem Göleti’ne su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla 400 ton su taşınmaya başlandı. Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyü sınırlarında bulunan Çiğdem Göleti’nde, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle sular çekildi. Suların çekildiği göletteki balıklar ise, suyun yüzeyine vurarak çok sayıda balık ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gölette yaşanan balık ölümlerinin önüne geçebilmek için bugün itibariyle, balıkların yaşayabileceği kadar su bırakılmaya başlandı. Yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Çiğdem Göleti’nde balık ölümlerinin önüne geçebilmek için Devrekani Kaymakamlığı, Devrekani Belediyesi, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sulama Birliği Başkanlığınca bugün başlatılan çalışmayla, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla Kulaksızlar Barajından alınan yaklaşık 400 ton su, Çiğdem Göleti’ne taşındı. Tankerlerin taşıdığı 400 ton suyla balıkların canlandığı görüldü.

"Su tankeri ve itfaiyelerle su taşıyarak balıkları yaşatmayı amaçlıyoruz"

Tanker ve itfaiye araçlarıyla su taşıma çalışmaları devam ederken yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç “Bölgemizde uzun süren kuraklık nedeniyle ilçemiz Örenbaşı köyü sınırlarında bulunan Çiğdem Göleti’nde su seviyesinin aşırı düşmesine bağlı göletteki balıkların yaşamları maalesef tehlikeye girmişti. Bunun üzerine bugün itibariyle Devrekani Kaymakamlığımız ile Devrekani Belediyemiz, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Sulama Birliği Başkanlığımız işbirliğiyle konuyu değerlendirerek mevcut gölete su takviyesi yapma kararı aldık. Bugünden itibaren başlamak üzere barajımıza yaklaşık 400 ton civarında su belediyemize ait araçlarla, itfaiyelerle, Devrekani Kaymakamlığımıza ait su tankerleriyle yakın bir bölgede bulunan Kulaksızlar Barajından Çiğdem Göleti’mize taşındı. Göletimizde bulunan balıkların yaşamasını sağlamaya çalışacağız. Öyle umut ediyoruz ki taşınan su, mevcut olan balıklarımızın yaşaması için yeterli olacaktır. İnşallah göletteki balıklarımızın yaşaması için gerekeni yapmış oluruz. Önümüzdeki günlerde de sık aralıklarla jandarma komutanlığımız ekipleriyle gerekse belediyemiz zabıta ekipleriyle göletteki su seviyesi kontrol edilerek balıklarımızın yaşamasını sağlamaya çalışacağız” dedi.

İleriki günlerde de gölete su bırakmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Altıkulaç, “Önümüzdeki günlerde yağış olmaz ve ihtiyaçta duyulması durumunda tekrar gölete su nakil etmeye devam edeceğiz. Devrekani Kaymakamlığına ait su tankerleri ile Devrekani Belediyemize ait itfaiye ve su tankerleriyle balıkların gölette yaşama şansını sağlayana kadar su nakil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

