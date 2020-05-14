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Tüm ülkede olağanüstü hal kaldırılıyor bir kent hariç

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 09:29 | Son Güncelleme

Japonya'nın ülkenin büyük bir bölümündeki olağanüstü hali bugün kaldırması bekleniyor, ancak koronavirüs ikna edici bir şekilde sınırlanana kadar başkent Tokyo muhtemelen kısıtlamalar altında kalabilir.

Tüm ülkede olağanüstü hal kaldırılıyor bir kent hariç

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin TSİ ile 1200'da basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Abe'nin toplantıda Tokyo hariç olmak üzere Japonya'nın 47 vilayetinden 39'unda olağanüstü halin kaldırıldığını duyurması bekleniyor.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya bir ay önce ülke çapında olağanüstü hal ilan etmişti ve yeni koronavirüs enfeksiyonlarının hızını yavaşlatmak ve tıbbi hizmetler üzerindeki baskıyı hafifletmek için vatandaşları kişiden kişiye teması %80 oranında azaltmaya çağırmıştı.

Hükümet, Mayıs ortasındaki durumu yeniden değerlendireceğini
söylemişti.

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