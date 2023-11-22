Tüm ürünleri geri çekti! Ölümcül listeria salgını panik yarattı: 1 kişi hayatını kaybeti, 10 kişi hastanede

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika'da bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ülke genelinde yaptıkları resmi açıklamada çok eyaletli listeria salgınına ilişkin bir gıda güvenliği uyarısı yayınladı. 17 Kasım itibariyle yedi eyaletten hastaneye başvuran 11 kişiye listeria teşhisi konuldu. Kaliforniya'da listeria teşhisi konulan bir kişinin hayatını kaybettiği ve hamile olan bir hastanın ise erken doğum yapmasına neden olduğu belirtildi.

PAKETLERİ GERİ TOPLADILAR

Kaliforniya merkezli HMC Farms firması, 1 Mayıs ile 15 Kasım 2023 tarihleri arasında ülke çapında iki kiloluk olarak satılan organik şeftali ve eriklerin poşetlerini mağazalardan toplattı. Meyveyi satın alan tüketicilere, onu hemen atmaları ya da mağazaya iade etmeleri söyleniyor. Buzdolabında geri çağrılan ürünün paketleri bulunan bir kişinin mutlaka ürünün paketinin yüzeyini silmesi gerektiği belirtildi.

HMC Farms'ın şirket sözcüsü Amy Philpott, "Bizim için tüketicilere güvenli, yüksek kaliteli meyve sunmaktan daha önemli bir şey yok. Kimsenin taze meyve yemekten hastalanmasını asla istemeyiz. Şirket sorunun kaynağını araştırmak için çalışıyor" dedi.

LİSTERİA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Yetkililer hastalığın, hamile, 65 yaş ve üzeri ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde özellikle tehlikeli olabileceğinin altını çizdi. Genellikle kontamine gıdaların tüketilmesinden sonraki 2 hafta içinde başlayan semptomlar arasında ateş, kas ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, denge kaybı ve nöbetler sayılabilir.