Tüm vaktinizi bahçenizde geçirmek isteyeceğiniz en eğlenceli ürünler

Bahçeli bir evde yaşamak oldukça keyifli olabiliyor. Yaz kış demeden vakit geçirebileceğiniz bu açık alanları küçük dekorasyon fikirleriyle evinizin ayrılmayı hiç istemeyeceğiniz huzurlu yerleri hâline kolaylıkla getirebilirsiniz. Siz de bahçenizde değişiklik yapmak istiyor ama doğru ürün hangisi bir türlü karar veremiyorsanız hazırladığımız yazımıza mutlaka göz atmalısınız. Birbirinden güzel sekiz ürün aarasından beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Bahçenizde salıncağın keyfini çıkarın: Capri Swing Bodrum Tekli Rattan Bahçe Balkon Salıncağı

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Bahçenizin keyfini salıncak olmadan tam olarak çıkarmak mümkün olmuyor. Capri Swing Bodrum Tekli Rattan Bahçe Salıncağı, yazın tüm gününüzü bahçede geçirmeyi isteyeceğiniz kadar konforlu bir ürün olarak öne çıkıyor. Güneş ışınlarına dayanıklı malzemesi ile dış mekânlar için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayaklarınızı uzatıp kitap okuyabileceğiniz harika ürün çok fazla yer kaplamadığı için küçük bahçelerde de kullanılabiliyor. Üstelik bahçe dışında balkon ve ev içerinde de konumlandırılabiliyor. Rahat ve kullanışlı minderleri çamaşır makinesinde yıkanarak temizleniyor. Haşere ve mantar tutmayan ürün, şıklığıyla da bahçenize ayrı bir hava katıyor.

2. “Mangal olmadan bahçe olmaz.” diyenler için: Weber Siyah Master Touch Kömürlü Mangal

Uçuşan küllerle uğraşmadan mangal yapmanın keyfine varmak isteyenler için harika bir öneriyle geldik. Weber Siyah Master Touch Kömürlü Mangal sayesinde ızgaralar harika oluyor ve yüksek kapasiteli kül tutucusu sayesinde küller etrafa yayılmıyor. Arkadaşlarınızı veya ailenizi çağırarak yapacağınız partiler için harika bir seçenek olan mangal, özellikleriyle de göz dolduruyor. Ürün, tekerlekli ayakları ile kolaylıkla her yere taşınabiliyor. Geniş ızgara kısmı büyük buluşmalarda sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Kapağında bulunan termostat sayesinde ısıyı kontrol etmeniz de mümkün oluyor. Ayrıca ürün kolay temizlenebilir olmasıyla da rakiplerinden ayrılıyor.

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3. Bahçeniz peri masallarındaki gibi görünsün: Chermik Kristal Buz Cam Zemin Dekoratif Bahçe Aydınlatma

Aydınlatma sistemlerini seviyor ve bahçeniz için farklılık düşünüyorsanız sıradaki tavsiyemiz tam size göre. Hem ekonomik hem oldukça şık bir görünüme sahip Chermik Kristal Buz Cam Zemin Dekoratif Bahçe Aydınlatma, bahçenize renk katacak ürünler arasında ön sıralarda yer alıyor. Akşam saatlerinde bahçenizin tadını çıkarabilmenizi sağlayan bu teknoloji harikası ürünler, güneş enerjisiyle çalışıyor. Şık ve farklı tasarımıyla bahçenize masalsı bir görünüm katan zemin aydınlatmaları, kablosuz olarak çalışabiliyor. Ürün; taşlı zeminlere, toprağa veya havuz kenarına gömülü olarak kullanılabildiği gibi zemin üzerinde de hoş bir görüntü yaratıyor.

4. Bahçe mobilyasıyla dekorasyonunuz tamamlansın: Violet Cook Garden 3’lü Bahçe Mobilyası

Dışarıda vakit geçirebileceğiniz çok soğuk olmayan akşamlarda bahçeniz için rahat mobilyalara ihtiyaç duyacağınız kesin. Violet Cook Garden 3’lü Bahçe Mobilyası, konforu ve şıklığıyla mobilya tercihleri arasında ön sıralara yerleşiyor. İki adet tekli koltuk, bir adet üçlü koltuk ve orta sehpadan oluşan set; tüm oturma alanı ihtiyacınızı bir kerede karşılıyor. Yumuşak ve oldukça rahat olan minderler kirlendiğinde elde veya çamaşır makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor. Özellikle geniş aileler ve sık arkadaş toplantısı yapanlar için oldukça ideal olan ürün, UV katkılı malzemeden yapılması sebebiyle de güneşten etkilenmiyor.

5. Bir dokunuşla bahçenizin havası değişsin: Sayar Hediyelik Ahşap Bahçe Çiçekliği

Küçük dekorasyon ürünleriyle bahçenizde fark yaratmak sandığınız kadar zor olmayabiliyor. Renkli çiçekler koyarak süsleyebileceğiniz havalı bir çiçeklik, anında bahçenizin tarzını değiştirebiliyor. İşte Sayar Hediyelik Ahşap Bahçe Çiçekliği, tam olarak böyle bir ürün. Ahşap malzemeden yapılan bisiklet şeklindeki şirin, dekoratif aksesuar; bahçenizi bir anda fantastik bir diyara çevirebiliyor. Çok fazla yer kaplamayan çiçeklik, bahçe dışında balkon veya ev içerisinde de kullanılabiliyor. Siz de ürünün ön, orta ve arka kısmına koyacağınız farklı çiçeklerle bahçenize renk katmaya ne dersiniz?

6. "Bahçede mutlaka bir buz kovası bulunsun." diyenlere: Icepeak Buzluk

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Yaz sıcağında boş vakitleri bahçede, yeşillikler arasında geçirmek oldukça keyifli oluyor. Ama her susadığınızda veya canınız soğuk bir şeyler çektiğinde eve girip çıkmak istemiyor olabilirsiniz. İşte Icepak Buzluk, sizi bu dertten kurtarıyor. İçeceklerin soğuk kalması için su ve meşrubat şişelerini kovaya koymanız yeterli oluyor. Bu sayede soğuk bir içecek için sürekli mutfağa gitmenize de gerek kalmıyor. 26 litre iç hacme sahip buzluk, yazın kurtarıcısı oluyor. 2 litrelik şişeleri bile rahatlıkla sığdırabileceğiniz ürün, kamp veya pikniklerde bile kullanılabiliyor. Tek elle rahatlıkla taşınabildiği için her yere götürülebiliyor.

7. Yaz kış çaydan vazgeçmeyenler için: Amasya Krom Çelik Semaver

Çay; yazın harareti alıyor, kışın da içinizi ısıtıyor. Bahçede çay keyfinin ise yerine hiçbir şey geçemiyor. Özellikle semaverden içilen çayın tadı bir başka oluyor. Amasya Krom Çelik Semaver ile eski köy evlerinin tadını arka bahçenize taşımak mümkün oluyor. Krom çelik malzemeden yapılan ürün, dayanıklı olduğu kadar kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Mangal kömürü ve odunla kullanılabiliyor olması sebebiyle ürünle dış mekânlarda rahatlıkla çay demlenebiliyor. Bahçe veya balkonunuzda istediğiniz yere koyabileceğiniz semaver, zemininize asla zarar vermiyor. Ürün, alt kapağı kapalı tuttuğunuz sürece istediğiniz kadar taze çay içmenize imkân sağlıyor.

8. Açık havada şömine yakmanın keyfine varın: X-Perk Dış Mekan Bahçe Şöminesi

Ateş yakıp etrafında sohbet etme hayali kurmayan neredeyse yok. Sadece kamplarda ve özel mekânlarda yapabileceğiniz bu aktiviteyi artık bahçenizde de yapmak mümkün olabiliyor. X-Perk Dış Mekan Bahçe Şöminesi, size ateş başında geçireceğiniz huzurlu akşamların kapısını aralıyor. Yaz akşamlarının dışında kış aylarında da bahçenizi değerlendirmenize imkân sağlayan ürün, keyifle ateş başında oturup yıldızları izleyebileceğiniz bir ortam vadediyor. Az yer kaplamasının yanı sıra temizliği ve bakımı da oldukça kolay olan şömine, kömür veya odun yakılarak kullanılabiliyor. Üstelik ısıya dayanıklı boyası ile uzun ömürlü kullanım sunuyor.