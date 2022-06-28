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Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: 'Çok uykuluydum kandım' demeyin! Bir telefonla hesaptaki parası buharlaştı

28.06.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde vatandaşların bankadaki paralarına göz diken dolandırıcılar farklı farklı taktikler kullanıyor. Kendilerini polis, emniyet görevlisi, istihbarat elemanı, savcı, hakim olarak tanıtan dolandırıcılar bu sefer taktik değiştirdi. Polisin uyarılarından sonra vatandaşların daha dikkatli olsa da dolandırıcılar bu kez sabaha karşı arayıp insanların uykularından yararlanmak istiyor.

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: 'Çok uykuluydum kandım' demeyin! Bir telefonla hesaptaki parası buharlaştı

Çok uykulu olduğunuzda sabaha karşı gelen telefonlara inanmayın! Vatandaşları uykuluyken yakalayıp cepten vurgun yapıyorlar. Sabahın kör karanlığında aranan vatandaşlar panik olup bilgilerini veriyor. Dolandırıcılar, 'Hesaplarınız boşaltıldı. Bankacılık Üst Kurulu'ndan arıyoruz. Paranızı geri alabilmemiz için hesap bilgilerinizi bizimle paylaşın' diyerek insanları kandırıyor!

UYKULUYKEN BİLGİLERİ VERENLER YANDI! ÇOK GEÇ ANLADI...

İnsanların bilinçlenmelerinin ardından dolandırıcılar artık kör karanlıkta hamleler yapıyor. Özellikle Pazar sabahını seçen dolandırıcılar 'Bankadaki hesabınız boşaltıldı, acil olarak bizimle bilgilerinizi paylaşmanız gerekiyor' yalanıyla insanları mağdur ediyor.

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Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre son olarak Kırklareli'nde bir kamu görevlisinin 72 bin lirasını saniyeler içinde uçurdular. Talihsiz kişi kendisini sabaha karşı arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlamadı, uykulu haldeyken bilgilerini verdi birikimi tuzla buz oldu.

BİRİKİMİNİ ALDILAR ÜSTÜNE BİR DE KREDİ ÇEKTİLER

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde paranın çekildiğini tespit eden talihsiz adam İ.G'nin üstüne kredi çekildiği de ortaya çıktı. Talihsiz adam 'Benim adıma kredi bile çekmişler. Ödemeler yapmışlar. Paraların daha sonra aktarıldığı kişiler de ortaya çıktı. İnsanları dolandırmak için her yolu deniyorlar.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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