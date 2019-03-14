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"Tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Kim olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, Alevi'si, Sünni'si tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kim olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, Alevi'si, Sünni'si tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz." dedi.

Programları kapsamında Tekirdağ'a gelen Sarıeroğlu, Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaretinde, firma sahibi Mustafa Öztek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra fabrikanın üretim sahasına inen Sarıeroğlu, çalışanlarla sohbet ederek, ürünleri inceledi.

Sarıeroğlu, daha sonra Çorlu Diş Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ardından, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde seçim ofisinin açılışına katılan Sarıereoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın, Çorlu'nun seçimlerde hizmetten yana tercih yapması gerektiğini söyledi.

Sarıeroğlu, seçimlerden sonra Tekirdağ'a seçilen başkanları tebrik için gelmek istediğini ifade ederek, "Belediyecilik demek AK Parti demek, biz kimseyi ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Türkiye'de bir fotoğraf var şu anda, milletimiz bu fotoğrafın farkında, biz herkesin oyuna talibiz. Kim olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, Alevi'si, Sünni'si tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Tüm vatandaşlarımıza hizmete talibiz." diye konuştu.

Tekirdağ'ın AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a 14 milyar liralık yatırım yapmışız. Burada hiç belediyemiz yok. Hiç belediyemiz yokken 14 milyarlık yatırım. Bunların görünür olması, parlaması yerel yönetimlerin katkısına bağlı. Tekirdağ'da 11 ilçede sınıfta kalmış bir belediyecilik anlayışının olduğunu söylemek isterim. Biz doğru istikamette, milletimize sevdayla, vatanımıza bayrağımıza sevdayla yolumuza sizlerin desteğiyle devam etmek istiyoruz. 1 Nisan'da sandıklardan güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nın çıkacağına inanıyorum. İstikrarın devam etmesiyle, sandıklardan gümbür gümbür Cumhur İttifakı'na oylar çıktıktan sonra önemli bir dönem 4,5 sene seçim olmayacak, herkesin talep ettiği konuları masaya yatırıp çözebilmek, daha ileri götürebilmek için seçimsiz 4,5 yıl bizleri bekliyor. Bu Türkiye için bir fırsattır."

Sarıeroğlu, açılışın ardından Çorlu Öğretmenevi'nde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Tekirdağ

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