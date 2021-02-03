Tüm vücuda şifa veren bacak masajı! Sinir sistemini uyararak...

Birine bacak masajı yapmak, aşırı efor gibi şeylerin neden olduğu bacak ağrısını hafifletmenin bir yolu olabilir. Kişinin rahat bir pozisyon bulmasına yardımcı olun ve ardından ayaklardan yukarı doğru ilerleyin. Bacak ağrısı kalıcı ise, altta yatan bir sağlık durumundan kaynaklanıyor olabilir. Birinin bacak ağrısı kendiliğinden geçmezse doktora görünmelidir.

KENDİNİZE BACAK MASAJINI NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Bacaklarınıza masaj yapmanın farklı yolları vardır. Kullandığınız el hareketine göre değişen üç farklı yöntemi aşağıda belirttik.

Okşayarak hareket

Avucunuz bacağınıza bakacak şekilde hafifçe açılmış parmaklarınızı bileğinize yerleştirin. Bir elinizi veya iki elinizi birbirine zıt olarak kullanabilirsiniz.

Elinizi kalçanıza doğru hareket ettirirken parmaklarınızla baskı uygulayın. Ağrıya neden olmadan kasınızda hissetmek için yeterli baskı uygulayın. Ayrıca hafif ve ağır basınç arasında geçiş yapabilirsiniz.

Parmaklarınızı ayak bileğinize geri götürün ve hareketi 10 defaya kadar tekrarlayın.

İpuçları

Daha fazla baskı için parmaklarınız yerine avucunuzu veya elinizin topuğunu kullanın.

Bu hareketi ayağınızın üstünde ve altında da kullanabilirsiniz.