Tüm vücuda şifa veren bacak masajı! Sinir sistemini uyararak...

Birine bacak masajı yapmak, aşırı efor gibi şeylerin neden olduğu bacak ağrısını hafifletmenin bir yolu olabilir. Kişinin rahat bir pozisyon bulmasına yardımcı olun ve ardından ayaklardan yukarı doğru ilerleyin. Bacak ağrısı kalıcı ise, altta yatan bir sağlık durumundan kaynaklanıyor olabilir. Birinin bacak ağrısı kendiliğinden geçmezse doktora görünmelidir.
Bacaklarınıza masaj yapmanın farklı yolları vardır. Kullandığınız el hareketine göre değişen üç farklı yöntemi aşağıda belirttik.
Okşayarak hareket
Avucunuz bacağınıza bakacak şekilde hafifçe açılmış parmaklarınızı bileğinize yerleştirin. Bir elinizi veya iki elinizi birbirine zıt olarak kullanabilirsiniz.
Elinizi kalçanıza doğru hareket ettirirken parmaklarınızla baskı uygulayın. Ağrıya neden olmadan kasınızda hissetmek için yeterli baskı uygulayın. Ayrıca hafif ve ağır basınç arasında geçiş yapabilirsiniz.
Parmaklarınızı ayak bileğinize geri götürün ve hareketi 10 defaya kadar tekrarlayın.
İpuçları
Daha fazla baskı için parmaklarınız yerine avucunuzu veya elinizin topuğunu kullanın.
Bu hareketi ayağınızın üstünde ve altında da kullanabilirsiniz.
Hafifçe vurun
Bileğinizden başlayarak, yumruğunuzla bacak kaslarınıza hafifçe vurun. Ağrılı veya gergin olan bölgelere daha çok odaklanabilirsiniz.
İpucu
Bu yöntem ayakların alt kısmında işe yarar ancak ayağınızın üst kısmı veya ayak parmaklarınız için çok etkili değildir.
Sıkma ve yoğurma hareketi
Bir veya iki elinizin parmaklarını bileğinizin etrafına sarın.
İsterseniz daha fazla baskı uygulamak için baş parmaklarınızı kullanarak kası parmaklarınızla sıkarak bacağınızda yukarı doğru ilerleyin. Kalçanıza kadar devam ettirin. 10 kez tekrarlayın.
İpuçları
Sürtünmeyi azaltmak ve ellerinizi cildinizin üzerinde hareket ettirmeyi kolaylaştırmak için bir yağ veya losyon uygulayın.
Dirseklerinizi, baş parmağınızı, eklemlerinizi, yumruğunuzu ve elinizin topuğunu kullanarak daha fazla baskı uygulayabilirsiniz.
Karşınızdaki kişinin sırt üstü yatmasını sağlayın.
Baş parmaklarınızı tabana koyarak iki elinizle bir ayağınızı tutun.
Tabanı baş parmaklarınızla ve ayağın üstünü parmaklarınızla sıkıca bastırarak yoğurun ve ovalayın.
Baldırdan başlayarak ayağı yukarı ellerinizle sıvazlayın.
Uzun yukarı doğru hareketlerle baldır kaslarını iki elinizle ovun.
Kasın gergin hissettiği veya düğümlü olduğu noktalara daha fazla baskı uygulamak için baş parmaklarınızı, kolunuzu veya elinizin topuğunu kullanın.
Üst bacaktaki tüm kasları dahil ettiğinizden emin olarak uyluğu kalçaya doğru hareket ettirirken bu işleme devam edin.
Diğer bacakta tekrarlayın.
İpuçları
Masaj boyunca ellerinizi kişinin bacağıyla temas halinde tutmaya çalışın.
Diz gibi kemiklerin yüzeye yakın olduğu alanlara çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
Yukarıda anlatılan masajlar kan dolaşımınızı iyileştirebilir. Masajın yarattığı basınç, durgun kanı sıkışık alanlardan uzaklaştırabilir. Daha sonra taze oksijenli kanla değiştirilir.
Arka bacaklarda efrolaj ile başlanır. Ayak bileğinden popo kısmına kadar aynı hızla baskısız bir şekilde ısıtma ve sıvazlama işlemi yapılır. Arka bacakta masaja devam ederken masaj bitirilmez ve ön bacağa devam edilir.
Ön bacaklarda ayaklara çok fazla dokunmadan masaj yaptığımız kişinin diz kapağına ve diz kapağı arkasına hiç bir baskı yapmadan bacağın yüzeyine baskı yaparak bütün masaj hareketleri kullanılabilir.
Her bir masaj hareketinin geçişlerinde efloraj sıvazlama hareketi yapılır.
Masajın bütün hareketleri bittikten sonra ayaklarda kişiyi rahatlatmak için (refleksoloji masajında da yapılan) belli noktalarına topuktan başlayarak ayağın üstünde bütün parmakların başlangıç noktalarına belli baskılar yaparak masaj bitirme aşamasına getirilir."
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