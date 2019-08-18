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"Tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz" - "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen 'Meteoroloji geç açıkladı' diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif olan 4 yangının 2'sinin Milas'ta 2'sinin de İzmir'de olduğunu söyledi. İzmir'in Urla ilçesindeki yangının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yağcılar Köyü'ndeki yangın büyük çaplı bir yangın olmamasına rağmen yerleşim yerlerine yakın olması itibarıyla bizi korkutuyor. Bölge Müdürümüz yangın yerinde, yangını birebir denetliyor. Bu arada Gümüldür'de de bir yangın çıktı, orayı da denetledik helikopterle, oraya da gittik. İzmir'de en önemli yangınımız Karabağlar ilçesinde çıkan yangınımız, gün boyu Sayın Valimizle, Orman Genel Müdürümüzle koordinasyon içerisinde bu yangınların üzerine gittik."

- "Bir köy boşaltıldı"

Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangının devam eden en ciddi yangın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediğimiz hava şartlarındaki düzelme hala olumlu bir vaziyete gelmiş durumda değil. Hava şartları istediğimiz seviyeye gelmedi, rüzgar çok kuvvetli esiyor. Rüzgar çok kuvvetli estiğinden dolayı istediğimiz noktalarda yangını durduramadık. 20-30 hektarda başlamış yangın 100 hektarın çok üzerine çıkmış durumda. Şu anda yangın alanının tespitinden daha çok en kısa noktada bunu durdurmakla ilgili gayretlerimiz, çabamız sürüyor. Yol boyu önemli bir yerleşim yeri olmamakla berabere bir tane eski köy yerleşim yeri tespit ettik, buranın boşaltılmasını Valimiz koordine ediyor. Henüz oraya ulaşan bir şey yok ama ihtiyaten kolluk kuvvetleri gerekli çalışmayı yapıyor. Şu anda Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Orman teşkilatımız başta tabi ki kolluk teşkilatımız, kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz."

Orman yangınlarının rüzgar, ısı ve nem şartlarına bağlı olarak büyüyebildiğini kaydeden Pakdemirli, rüzgarlı havalarda hava araçlarının yangına kolay müdahale edemediğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz kendilerine ulaşan kesin bir bilginin olmadığını dile getirerek, "Şu an çıkış sebebinden çok bizim ana odağımız bu yangını söndürmek, soğutmak olmalı." dedi.

- "Meteorolojik şartlar yangını büyüttü"

Yangının ne zaman söndürülebileceğini tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Meteorolojik şartların şu an aleyhimize olması bu yangını gün boyunca büyüttü. 70 kilometrelere varan rüzgarlarla karşı karşıya kaldık. Helikopterle buraya inerken zorluk çektik. Helikopterle yangın yerinde bir iniş yapmaya kalktığımız sırada ufak bir tehlike de geçirdik. Şu an hava araçları çok kontrol edilebilir vaziyette değil. Dumanın yoğun olması, arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle de çok rahatlıkla her noktasına ulaşılmamasından dolayı da yangını kontrol altına almakta henüz başarılı olamadık. İnşallah ilerleyen saatlerde bu kontrolü de sağlamış olacağız."

- İstanbul'daki sel felaketi

Bakan Pakdemirli, dün yaşanan sel felaketinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meteorolojiye ilişkin iddialarına yanıt verdi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu iddialar akla ziyan iddialardır. Ben özellikle tabii ki geçmiş olsun diliyorum. İstanbullu hemşehrilerimize de geçmiş olsun diliyorum. Bu tarz şeyler olabilir. Olması da gayet normaldir. Olan bu felaketlerin üzerinden siyaset yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Biz bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptık. Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen 'Meteoroloji geç açıkladı' diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işinin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Vatandaş kayıp da olabilir, can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor. Her türlü felaket olabilir. Bununla ilgili de kimseyi de suçlamamak lazım. İstanbul'da da yağışla beraber birşeyler gelmiş ama işinizin başında olacaksınız. Ondan sonra kamunun diğer kurumlarını suçlamayacaksınız. Geleceksiniz vatandaş yaralarının sarılmasını bekliyor ve vatandaş sıkıntılı anlarında yöneticilerinin başında olmasını bekliyor. Aynen bizim yaptığımız gibi."

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tekketepe Gözetleme Kulesi'ne gelerek, Bakan Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji müdahale orman yangın

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