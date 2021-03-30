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Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

30.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Başikele ilçesinde kısıtlama saatlerinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.

Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli’nin Başikele ilçesinde kısıtlama saatlerinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Kısıtlama saatinde Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Suçüstü yakalanan 6 şahsa, kısıtlama, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri kahvehane içerisinde kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Baskında kumar oynayan şahıslara ait paralara, poker pullarına ve materyallere de polis ekiplerince el konuldu.

Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

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